СМИ: Террасы петербургских кафе смогут открыться в середине июня

Отмечается, что комитет по по промышленной политике, инновациям и торговле уже разработал проект постановления об упрощении порядка размещения летних террас. Ранее вице-губернатор города Евгений Елин тоже отмечал, что городские власти помогут общепиту, который пострадал из-за вынужденного запрета на работу, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса. Елин сообщал, что город поможет в развитии уличной торговли и упростит подход к установке террас. Однако — и это отмечают представители комитета по имущественным отношениям — упрощение порядка размещения летних площадок потребует изменения законодательства, в частности Земельного кодества.

Как сообщают журналисты, КИО уже разрешил монтировать террасы тем, кто в праве это сделать. Главное условие — соблюдать требования эпидемиологических служб, которые в период пандемии отвечают за работу заведений общепита. Стоит отметить, что в Петербурге некоторые кафе, бары и небольшие кофейни уже обслуживают посетителей, которые берут заказы «на вынос», а также выставляют столики и скамейки на улицу близ заведений.

Напомним, заведения общепита приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса почти два месяца назад. Действующий запрет на их деятельность продлится до 31 мая. План по поэтапному выходу заведений из карантина Роспотребнадзор разработал в конце апреля.

А пока рестораны по всей России закрыты, «Собака.ru» предлагает погрузиться в мир гастрономии при помощи кино – вот пять идеальных фильмов для просмотра за ужином – или сходить в шесть петербургских заведений, которые сменили кардинально обновили свой формат и продолжили работу. Или же можно взять пример с Instagram- и TikTok-блоггеров и приготовить идеальный дальгона-кофе, не выходя из дома. О главном напитке эпохи карантина, основа которого – взбитый с сахаром растворимый кофе, мы рассказывали тут.



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