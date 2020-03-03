Конкурс проводится уже пятый год. Все картины представляются в вертикальном формате 9:16, что не только раскрывает новые грани творчества молодых талантов, но и делает просмотр видеоконтента гораздо проще и удобнее на смартфоне. Тема конкурса в этом году животрепещущая — «Круговорот добра», речь идет об ответственном потреблении и заботе об окружающей среде. Победители получат возможность посетить Каннский кинофестиваль, где они смогут получить уроки от профессионалов кинематографа с мировым именем, и выиграть денежные призы (призовой фонд составляет 1 100 500 рублей).
Nespresso объявляет о запуске уникального конкурса короткометражных фильмов Nespresso Talents 2020
Бренд приглашает участников рассказать свою историю о том, как одно доброе дело изменило жизнь к лучшему и стало причиной важных перемен. В Nespresso верят, что каждая история обладает невероятной силой. Она способна дать надежду, вызвать сильные эмоции, и, конечно же, помочь изменить окружающий мир.
Куратором российского этапа конкурса и председателем жюри стал актер, режиссер и продюсер Данила Козловский. В состав жюри российского этапа также вошли: главный редактор издания GQ Игорь Гаранин, креативный консультант журнала FLACON, писательница и журналистка Алена Долецкая, директор бизнеса Nespresso в России Ирина Ситдикова и генеральный директор Effie Awards Russia Екатерина Сон.
Лауреат российского этапа Nespresso Talents будет определен на торжественной церемонии, которая состоится 23 апреля 2020 года. В шорт-лист мирового конкурса смогут попасть 30 короткометражных фильмов. Все кинокартины будут доступны для просмотра на сайте Nespresso, а 15 мая, в рамках Каннского фестиваля, будут официально объявлены лучшие из них.
Nespresso также обещает за каждое видео, представленное на конкурсе Nespresso Talents 2020, посадить 10 деревьев в рамках инициативы, которую бренд проводит в сотрудничестве с ассоциацией PUR Projet. Подробнее об этом можно прочитать тут. Дополнительная мотивация в действии!
Конкурс в самом разгаре. Срок подачи заявок на участие истекает только 25 марта 2020 года. Так что еще есть возможность принять в нем участие! Узнать больше о сроках, правилах и призах можно, перейдя по ссылке.
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