Nespresso объявляет о запуске уникального конкурса короткометражных фильмов Nespresso Talents 2020

Бренд приглашает участников рассказать свою историю о том, как одно доброе дело изменило жизнь к лучшему и стало причиной важных перемен. В Nespresso верят, что каждая история обладает невероятной силой. Она способна дать надежду, вызвать сильные эмоции, и, конечно же, помочь изменить окружающий мир.

Куратором российского этапа конкурса и председателем жюри стал актер, режиссер и продюсер Данила Козловский. В состав жюри российского этапа также вошли: главный редактор издания GQ Игорь Гаранин, креативный консультант журнала FLACON, писательница и журналистка Алена Долецкая, директор бизнеса Nespresso в России Ирина Ситдикова и генеральный директор Effie Awards Russia Екатерина Сон.