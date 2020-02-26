Почему за бельгийскими десертами нужно ехать в Приморский район?

О хлебе и не только

В процессе работы над проектом ресторана мы изменили привычное разделение площадей между кухней и залом. Большую часть мы отдали под производственные цеха, оснастив их лучшим оборудованием. Например, наша пекарня – вы можете наблюдать из зала как готовят хлеб, который является, на мой взгляд, одним из главных продуктов ресторана. Мы долго искали профессионалов своего дела, владеющих таинством производства хлеба. Поэтому для начала рекомендую попробовать любое блюдо из раздела «Хлеб и не только». Мы подобрали идеальные пары к пяти видам хлеба. Мои фавориты: багет и лосось, маринованный в вине, а также бриошь с паштетом и грушей. Эти закуски я советую брать на двоих в сопровождении правильного напитка. Бельгийцы едят много хлеба, а пекари, как и кондитеры, – одни из самых уважаемых профессий на моей родине. Из основных блюд попробуйте гуляш по-фламандски в темном пиве, пасту и топленные в вине говяжьи с пастой орзо.