25 января в фудмолле ДЕПО МОСКВА состоится увлекательное мероприятие для студентов, где можно будет не только блеснуть своими знаниями, но и узнать много нового, а также попробовать (надев черные перчатки, конечно же) знаменитые бургеры из Black Star Burger по спеццене. И вот 4 причины сорваться на выходные в Москву.
Татьянин день или День студента в Москве
- Скидка на заказ до 20% в 15 точках в Фудмолле ДЕПО МОСКВА. Участники программы: Black Star Burger, «Бэтмэн и Узбеки», Kritikos, SEBB’s Raw&Fire, Bistro by Ruski и другие.
- Увлекательный квиз «Мозгобойня», в котором можно поучаствовать с друзьями. Вы отвечаете на интересные вопросы и получаете возможность выиграть 25 заготовленных призов. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.
- Всем студентам предоставляется кэшбэк до 30% на первый заказ через мобильное приложение Eats, в котором можно предварительно сделать заказ и оплатить его (он будет готовиться, пока вы идете к кафе или ресторану), забронировать столик. Также оно поможет найти ближайшие заведения, которые точно придутся вам по душе.
- Eats4students — это федеральная программа и Петербург на очереди. Так что скоро ждем интересное мероприятие и здесь, а пока репетируем в Москве и продлеваем удовольствие.
Программа мероприятия:
11:00 — «Мозгобойня»
12:00 — презентация программы Eats4students, которая позволяет обеспечить студентов и преподавателей завтраками и комплексными обедами в близлежащих точках общественного питания с приятными скидками.
Развлекательная программа весь день.
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