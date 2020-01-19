Татьянин день или День студента в Москве

25 января в фудмолле ДЕПО МОСКВА состоится увлекательное мероприятие для студентов, где можно будет не только блеснуть своими знаниями, но и узнать много нового, а также попробовать (надев черные перчатки, конечно же) знаменитые бургеры из Black Star Burger по спеццене. И вот 4 причины сорваться на выходные в Москву.