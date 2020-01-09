В преддверии китайского Нового года сервис доставки еды Delivery Club вместе с AliExpress Россия и рестораном «Много Лосося» подготовили шуточное праздничное меню с забавными названиями. Вдохновением для этого стал машинный перевод, который часто привлекает внимание тех, кто покупает на AliExpress. Так, например, блюдо из курицы с ананасами в кисло-сладком соусе называется «кисло сладко куриная нога в ананасе», а королевские креветки в соусе васаби получили название «острый король креветок».
Китайский Новый год вместе с Delivery Club и AliExpress Россия
При заказе блюд из китайского новогоднего меню с 22 до 26 января пользователи также получат необычный и нужный кухонный аксессуар с AliExpress Россия. Например, бананорезку, ножницы для зелени, щипцы для нарезки томатов, устройство для шинковки лука, форму для запекания яичницы и т.д.
Предложение доступно при заказе из всех ресторанов «Много лосося» в Москве.
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