Китайский Новый год вместе с Delivery Club и AliExpress Россия

При заказе блюд из китайского новогоднего меню с 22 до 26 января пользователи также получат необычный и нужный кухонный аксессуар с AliExpress Россия. Например, бананорезку, ножницы для зелени, щипцы для нарезки томатов, устройство для шинковки лука, форму для запекания яичницы и т.д.

Предложение доступно при заказе из всех ресторанов «Много лосося» в Москве.