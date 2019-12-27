Утро (день и вечер – нужное подчеркнуть) в мегаполисе сложно представить без чашки кофе, но теперь зарядить капсульную кофемашину можно не только лотами с порцией молотой арабики, но и листового чая. Благодаря высокому давлению в 19 бар, приготовление не займет много времени – наслаждаться напитком можно уже через полминуты.
Зачем пить кофе и чай в капсулах?
Кофейная триада
В каждой алюминиевой капсуле содержится тщательно выверенная порция отборных сортов молотого кофе. Обновленная классическая коллекция Jardin интерпретирует классическую кофейную триаду. В серии – ударный Ristretto, традиционные эспрессо Andante и Vivo, а также объемный лунго Allonge. Для тех, кто любит острое послевкусие – бленд Vanillia со специями.
Чайные купажи
В чайной коллекции – наименования от Greenfield, которых нет в списке основных позиций бренда. Must taste – редкий лот цейлонского чая Black Wonder из сада Хингалгода в регионе Галле. Купаж высокогорных сортов цейлонского и кенийского чая Fusion Tea дополнен ароматом фиалки и земляники. Зеленый чай Garnet Oolong – это фудзяньский улун с гранатом и лепестками василька. Фруктовый Raspberry Cream сочетает в себе ноты гибискуса, малины, смородины и шиповника.
Производство
Внутрь алюминиевой капсулы запечатываются все «ингредиенты» будущего напитка. Технология Fresh Flavour Protection минимизирует содержание остаточного кислорода и максимально сохраняет насыщенность кофе. Благодаря фольгированной верхней поверхности в кружке образуется пышная пена, а в чайной капсуле, наоборот, предусмотрена фильтр-бумага, которая не дает ей появиться.
Специальные дегустационные сеты со всей линейкой кофейных или чайных капсул помогут определиться с выбором блендов и купажей.
Группа компаний «Орими», orimi.com
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