Зачем пить кофе и чай в капсулах?

Утро (день и вечер – нужное подчеркнуть) в мегаполисе сложно представить без чашки кофе, но теперь зарядить капсульную кофемашину можно не только лотами с порцией молотой арабики, но и листового чая. Благодаря высокому давлению в 19 бар, приготовление не займет много времени – наслаждаться напитком можно уже через полминуты.