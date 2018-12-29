7 простых похмельных рецептов, которые реально спасают (от всего!)

Собрали действительно полезные, простые и вкусные рецепты, которые придадут сил и, как говорят их авторы, избавят от похмелья.

Кислые щи суточные на баранине от Ники Белоцерковской

Очень просто и невероятно прекрасно с замороженной рюмкой водочки. Добрая фея похмельного чуда исцеления!

на 4-5 л: квашеная капуста — 1,5 кг ● баранье седло — 10 порционных кусков ● лук — 1 шт. ● оливковое масло ● зелень ● морская соль ● черный перец, молотый и горошком

В большой кастрюле на оливковом масле до румяной корочки обжарить седло, аккуратно переворачивая, туда же потом мелко порезанный лук и довести все до лукового запаха. Мелко порубить квашеную капусту и вместе с рассолом переложить в кастрюлю. Добавить немного воды, перемешать с мясом и тушить на небольшом огне 20-30 минут. Туда же черный перец горошком. Долить кипятка до нужной консистенции, посолить и поперчить. И варить еще минут 30. Досолить по вкусу. Зелень. ВСЕ! Поставить на сутки в холодное место. При подаче на стол кладем в тарелку вначале кусок мяса, потом наливаем жидкость. Поливаем жирными сливками или сметаной, кто как предпочитает. Рядом замороженную рюмочку. Если кто-то любит совсем уж кислые щи, в конце можно выдавить сок лимона по вкусу.

Хаш от Марины Наумовой, шеф-повара ресторана Mindal

Если и существует в природе похмельное средство, то это хаш — суп-бульон, который готовят по всему Кавказу. Сами знаете, иногда похмелье такое, что в рот ничего взять нельзя, а под крепкий жирный хаш, который мягко обволакивает желудок, рюмка чачи или другого горячительного проскочит незаметно. И глядишь, вернет человека к жизни. В Грузии традиционно работают хашные — места, где готовят исключительно хаш; хашная всегда была местом только мужским, в последнее время туда допускают и женщин тоже. Работают хашные с шести утра неспроста — сон алкоголика краток, чуток и беспокоен, после выпивки человек плохо спит и рано просыпается, и куда идти человеку с похмелья? В хашную, которые для этого и нужны — чтобы грамотно и культурно прийти в себя.

говяжьи копыта — 5 кг ● говяжий желудок (рубец) — 2-3 кг ● чеснок ● крупная соль● свежий редис ● соленья — капуста по-гурийски, острый перец ●свежая зелень, какая есть — реган, базилик, тархун, мята, петрушка, кинза ● лаваш

Хаш никогда не готовят в маленьком объеме. Берем говяжьи копыта — на восемь порций возьмем пять килограммов, промываем тщательно, рубим (тут нужна мужская рука или уверенная женская), заливаем водой, доводим до кипения, минут пять варим и воду сливаем. Снова заливаем 10 литрами воды, снимаем пену и варим на маленьком огне — от четырех до шести часов. Когда прекращать варить копыта? Когда они сварятся как следует. Кроме копыт, ничего в бульон не добавляем, ни соли, ни перца, ни овощей. Бульон из-под копыт должен получиться прозрачный как слеза. В другой емкости готовим рубец (возьмите килограмма два-три), он же говяжий желудок. Рубец предварительно промываем в проточной воде и варим часа три-четыре (так же первую воду слить и залить новой). Рубец достаем и нарезаем небольшими кусочками. Сервировка в хаше имеет значение вот прямо первостепенное. В тарелку укладываем нарезанный рубец, сваренные рубленые копыта, всю красоту заливаем бульоном. Рядом кладем два классических компонента, без которых хаш не хаш: чеснок, который нужно потереть на мелкой терке и капнуть в чеснок бульона, и крупную соль. Плюс свежий редис, соленья — капуста по-гурийски, острый перец; свежая зелень, какая есть — реган, базилик, тархун, мята, петрушка, кинза. И конечно, лаваш. Хаш готовят повсеместно по всему Кавказу, везде свой вариант — но всегда поедание хаша — это целый ритуал. Например, армяне накрывают головы влажными накидками-полотенцами и сперва дышат над хашем (зрелище не для слабонервных), а потом крошат в хаш сухой лаваш. В Грузии к хашу сервируют молоко, чтобы гость по желанию добавил в бульон; те же армяне про это говорят, что грузины плохо вымыли копыта, поэтому бульон-хаш у них непрозрачный. Вы можете употребить хаш с молоком или без, класть в бульон лаваш или не класть; главное — будьте счастливы в Новом году!

Похмельная фриттата от Романа Киселева, шеф-повара Goose Goose

Вообще-то я не пью, но на крайний случай всегда сделаю из того, что есть в холодильнике. Фриттата – итальянский омлет, который можно приготовить за 30 минрут из всего, что есть в холодильнике.

8 куриных яиц ● 50г сливок ● 150г свиная колбаса ● 1 красная луковица ●1 красный перец ● 8 томаты Черри ● 100г шпината ● Растительное масло 20г ● Сушеный орегано 5г ● Соль ● Перец

Разогреваем духовку на 180 градусов. Смешиваем 8 куриных яиц, сливки , орегано , соль и перец. Снимаем оболочку со свиных сосисок/колбасы и формируем из них маленькие шарики. Обжариваем получившиеся фрикадельки на растительном масле, добавляем красный лук, надрезанный полукольцами, красный перец, нарезанный слайсами. Готовим 3-5 минут до готовности перца. Добавляем томаты черри и шпинат, готовим ещё 2-3 минуты. Добавляем яичную смесь, хорошо перемешиваем со всеми ингредиентами и ставим в духовку на 5-7 минут. Подавать фриттату горячей с тёплым хлебом и зелёным салатом.

Суп из бычьих хвостов от Артема Гребенщикова, шеф-повара ресторана Bourgeois Bohemians

Очень сытный, в меру кислотный, придающий сил и снимающий любое похмелье суп.

ингредиенты на 4 порции: ● хвосты говяжьи 600 г ● сладкие томаты (можно в собственном соку) 1кг ● томаты черри 200 г ● сливки 200 г ● масло сливочное 75 г ● брокколи 150 г ● лук шалот 60 г ● картофель для чипсов 50 г ● чеснок 20 г ● розмарин 20 г ● кинза 20 г ● оливковое масло 50г ● масло растительно 50г ● соль 10 г ● сахар 7 г ● черный перец 4г

Розмарин обжариваем с луком и чесноком, добавляем томаты, сливки и сливочное масло. Доводим до кипения и пробиваем в блендере, добавляем соль и сахар. Тем временем запекаем бычьи хвосты (лучше на низкой температуре, продолжительное количество времени), вынимаем из них все суставы. Отдельно запекаем томаты черри, предварительно ошкурив их. Брокколи, обжариваем на сливочном масле. Всё сервируем в глубокую тарелку вместе с кинзой, картофельными чипсами и доброй щепоткой чёрного свежемолотого перца.

Похмельная гречка от фуд-блогера Ромы Редмана

Очень быстрый способ вернуться к жизни.

гречка ● сливочное масло ● горгонзола ● сливки ● соус шрирача ● любой твердый сыр ● томатный сок ● водка

Берем хорошую (!) гречку, промываем и полностью сливаем воду. Взяли сотейник или самую обычную кастрюлю и заливаем так, чтобы крупу закрыло сантиметра на 1,5, солим, доводим до кипения и ставим на маленький огонь. Ждем, пока вода полностью выкипит, греча при этом должна остаться рассыпчатой и хрустящей. Как только она готова, нарезаем 2-3 кубика масла и перемешиваем. Пока готовится, берем горгонзолу и сливки 1 к 1 и доводим до однородного состояния. В зависимости от любви к остроте добавляем соус шрирача, мешаем до однородного состояния и снимаем гречу. Выливаем соус, как следует все перемешиваем и сверху натираем любой любимый твердый сыр. Берем стакан томатного сока и водку – все, вы вернулись к жизни и прежнему состоянию алкогольного опьянения.

Калия – рассольник с маринованной форелью по–гатчински от Людмилы Жалниной, шеф-повара ресторана «Сырник»

Вычитала этот рецепт из книги Игнатия Михайловича Радецкого «Санкт-Петербургская кухня» (1862 год). Калия – старинная русская похлёбка, упоминается ещё в одной из первых печатных книг «Домострой»(1550-е г.г.) Её главный ингредиент –огуречный рассол. Петербургская кухня дополнила её форелью по-гатчински. «Она вкуснее всех сортов форели»,– писала об этой обитающей в реке Ижора рыбе Елена Молоховец. Представители династии Романовых являлись почитателями гатчинской форели на протяжении веков. Их подавали на официальных приемах, в том числе и на коронации императора Николая II и Александры Федоровны.

Для приготовления лука: лук ялтинский – 20г ● соль – 3г ● сахар – 5г ● уксус винный белый– 5г ● Масло нерафинированное – 5 г ● Для приготовления винограда: виноград белый – 50г ● уксус винный белый –10г ● Для приготовления огуречного фреша: Огурцы короткоплодные – 100г ● Кинза – 10г ● Соль – 5г ● Сахар – 3г ● масло кунжутное – 3г ● масло нерафинированное – 3г ● чеснок – 1 г ● уксус винный белый – 3 г ● Для форели: филе форели – 50г ● Соль морская – 5г ● Соус рыбный вьетнамский – 3г ● сахар – 3г

Лук нарезать соломкой, замариновать с солью, сахаром, винным уксусом и ароматным маслом. Виноград зачистить от кожицы, разрезать на 2 части и замариновать в белом винном уксусе. Приготовить фреш из огурцов, добавить соль, сахар, масло кунжутное, масло ароматное, чеснок, кинзу. Охладить. Форель снять с кожи, нарезать на тонкие слайсы, замариновать в соли и сахаре. Добавить рыбный вьетнамский бульон. Готово!

Битые огурцы от Никиты Сечина, шеф-повара ресторана La Vue

В первый день меня спасают битые огурцы, во второй – освежающий айран из этих огурцов.

огурцы – 1 кг ● соус кимчи – 350 г ● кунжутное масло – 50 г ● соевый соус – 30 г ● обжаренный кунжут – 20 г ● зеленый лук, кинза и укроп ● мацони – 200г ● газированная минеральная вода – 150мл

Берете то количество огурцов, которое планируете съесть, но если не осилите, ничего страшного! Дальше из них сделаем еще одно отличное средство от похмелья. Моем огурцы и отрезаем концы, кладём в банку или в плотный чистый пакет. Далее всё просто... Всё заливаем и закидываем к огурцам, рвем кинзу крупными листьями. Закрываем плотно банку или пакет. Бьём, трясём так, чтоб огурцы помялись, а местами полопались и оставляем на 3 часа. И вперёд. На следующий день оставьте в холодильнике зелень – зелёный лук, кинзу и укроп. Заранее купите мацони и газированную воду. Делаем большой стакан живительного напитка айран с битыми огурцами. На пол-литра нам понадобится мацони, оставшиеся битые огурцы и газированная минеральная вода. Огурцы – на терку, нарезаем зелень, закидываем мацони, перемешиваем, солим, заливаем минералкой, оживаем!