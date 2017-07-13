На Жуковского в техническом режиме открылся ресторан «Курорты» с винами Крымского полуострова: мы первые узнали у идеолога проекта и винодела Рема Акчурина историю впечатляющего проекта (спойлер — хоть сейчас на киноэкраны) и что в заведении наливают и готовят.
Как и зачем крымские виноделы открыли ресторан в Петербурге
Мы, крымские виноделы — пример уникального случая, когда даже прямые конкуренты не конфликтуют: мы, наоборот, очень дружим, часто встречаемся и реализуем общие проекты. «Курорты» — как раз такой пример. Год назад мы с коллегами были в Петербурге, гуляли по Рубинштейна, выпивали. Как раз на этой культовой гастроулице произошло два судьбоносных события. Во-первых, мы поняли, что крымские вина очень мало где представлены. Во-вторых, за одной из барных стоек — кажется, это был «Сайгон» на углу с Невским проспектом — мы познакомились с петербургским предпринимателем, который сходу захотел стать инвестором и открыть с нами ресторан. Вот уже следующие белые ночи — и у нас двухэтажный проект на Жуковского.
Чтобы передать стилистику здравниц 1970-х мы с дизайнерами проехались по черноморским здравницам— скажем, были в Нижней Ореанде и «Южном» под Ялтой. Еще нашли собственный канал транспортировки — самолетом мы можем доставлять свежающую камбалу, кефаль и ставриду, копченого луфаря из Балаклавы, крымские трюфеля и сыры. В данный момент у нас можно перекусить брускеттами — с ветчиной на мадере и томатным вареньем или с крымским камамбером и лавандовым кремом, взять к вину сыры — коровий ярг в крапивных листьях или козий в горных травах. К 28 июля запуститься полное меню — оно на 80% больше закусочного.
Приходите к нам — в первую очередь убедиться, что крымское вино не уступает западным образцам. Более того, есть автохтонные сорта, которые не растут нигде, кроме нашего полуострова: например, кокур. Из него делают или игристое, или сухое белое тихое — как, например, в Солнечной долине или в Сатере в Бахчисарайском районе на Инкерманском заводе марочных вин. Еще автохтоны — белый сары пандас и красная кефесия, с ним работает винодел Валерий Захарьин. Вообще все наши виноделы — исключительно классные профессионалы и люди. Среди них — Сергей Бескоровайный из долины реки Бельбек, Иван Бурдинский, который отвечает на линейку Be Winemaker, Олег Репин, Павел Швец — у последнего ищите рислинги и гевюрцтраминеры выдающегося качества. Шардоне, каберне, пино нуары, совиньоны — все это на крымском полуострове делают талантливо, с душой и только натуральными способами.
Я тоже потомственный винодел — учился технологиям напитков и виноделия в немецком Geisenheim: служу директором по производству на Севастопольском винзаводе и вместе с отцом делаю свое вино — у нас 67 гектар виноградников уже. Сегодняшняя карта в ресторане — это только начало: мы постоянно будем довозить ассортимент. Например, работаем над поставкой легендарных крепленых вин с Массандровского винзавода. Не стоит забывать, что у крымских вин есть еще преимущество — это их стоимость: бутылку с полки можно взять с собой от 580 рублей, распить — от 950. В далеком будущем мы видим «Курорты» как сеть — емкое название позволит нам добавить вина Краснодарского края и других курортных регионов.
|Ресторан «Курорты»
Ул. Жуковского, 7-9
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