Мы, крымские виноделы — пример уникального случая, когда даже прямые конкуренты не конфликтуют: мы, наоборот, очень дружим, часто встречаемся и реализуем общие проекты. «Курорты» — как раз такой пример. Год назад мы с коллегами были в Петербурге, гуляли по Рубинштейна, выпивали. Как раз на этой культовой гастроулице произошло два судьбоносных события. Во-первых, мы поняли, что крымские вина очень мало где представлены. Во-вторых, за одной из барных стоек — кажется, это был «Сайгон» на углу с Невским проспектом — мы познакомились с петербургским предпринимателем, который сходу захотел стать инвестором и открыть с нами ресторан. Вот уже следующие белые ночи — и у нас двухэтажный проект на Жуковского.

Чтобы передать стилистику здравниц 1970-х мы с дизайнерами проехались по черноморским здравницам— скажем, были в Нижней Ореанде и «Южном» под Ялтой. Еще нашли собственный канал транспортировки — самолетом мы можем доставлять свежающую камбалу, кефаль и ставриду, копченого луфаря из Балаклавы, крымские трюфеля и сыры. В данный момент у нас можно перекусить брускеттами — с ветчиной на мадере и томатным вареньем или с крымским камамбером и лавандовым кремом, взять к вину сыры — коровий ярг в крапивных листьях или козий в горных травах. К 28 июля запуститься полное меню — оно на 80% больше закусочного.