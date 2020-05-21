Для нас очень важно, когда разрешат работать торговым центрам, где у нас много магазинов. Потому что сейчас по опыту западных стран мы видим, что их открывают в последнюю очередь. Если мы по этой модели пойдем, ТЦ могут открыть в середине или в конце лета: это будут очень серьезные убытки. Но и это не все: я исхожу из такого сценария, что после карантина кризис не кончится автоматически. Нынешняя ситуация – шок для экономики, много людей потеряло работу, у многих сократили зарплаты. Поэтому выручки мгновенно не возрастут до прежних значений. С этим придется считаться и делить убытки между арендодателями, бизнесом и рынком труда. Уровень зарплат, я боюсь, упадет.

На сегодняшний момент мы персонал не увольняли, потому что надеялись, что закрытия продлятся не очень долго. Но пришлось попросить людей о сокращении зарплат. Мы пришли к принципу актуальных работ: то есть учитывали у кого и сколько работы есть в данный конкретный момент. Но я очень благодарен сотрудникам, потому что они отнеслись к ситуации с пониманием. Как в общем и во всех прежних кризисах, которые нам приходилось переживать. Мне кажется, в таких ситуациях очень важно говорить прямо и честно, тогда возникает понимание и можно договориться.

Со всеми арендодателями мы тоже, конечно, провели переговоры, и большинство из них пошли нам на встречу, отнеслись с пониманием к нашим проблемам. Но, в любом случае, сокращение зарплат и сокращение аренды никак не может покрыть убытки. Как вы понимаете, нельзя сократить арендные платежи и зарплаты в 10 раз.