Где позавтракать в Петербурге: 11 лучших вариантов
От каши со страчателлой и халвой до скрэмбла с трюфелем – представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший завтрак».
Charlie
Золотая молодежь времен эпохи Гэтсби, проснувшись, приезжала бы именно сюда: завтраки подают целый день, игристое — комплиментом, у каждого блюда богатые нюансы: круассан будет с ростбифом и горгонзолой, каша — со страчателлой и халвой, сырник можно заказать килограммовый — на компанию.
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Charlie
Friends of Friends
Ресторан открылся в январе 2019 года и с первого дня по утрам стал незаменимым: об их духоподъемной рисовой каше на кокосовом молоке с персиком в манговом соусе, дранике из цукини со страчателлой и трюфельном омлете мечтает каждый сошедший с «Сапсана» — кормят с 9:00 и от Московского вокзала идти не больше пяти минут.
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Friends of Friends
Italy
Во всех ресторанах Italy исполинское меню завтраков, но первый из них, на Петроградской стороне, за вид и как старожил ценим петербуржцами особенно. В списке яйца и омлеты до скрэмбла с черным трюфелем, блины, сэндвичи, каши, фрукты, фреши и большая чайная карта с улунами, белыми, зелеными, красными и травяными чаями.
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Italy
Kuznya Café
С танцпола Kuznya House теперь отправляются прямиком в соседнюю дверь — меню завтраков в новом кафе понимающие хозяева острова снабдили разделом Afterparty с игристым, «Мимозой» и «Кровавой Мэри». Все это закусывают пухлой крок мадам, слоеным данишем или яичницей с грудинкой из собственной коптильни.
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Kuznya Café
Le Moujik
Французский ресторан открывает двери с 8:00, и, чтобы дорогие и ранние гости не усложняли себе жизнь выбором, в меню включили пронумерованные завтраки с возрастающим градусом люкса: в «№ 1», скажем, бриошь с грушевым медом, яйцо всмятку, гречка и какао, в «№ 4» уже кроме прочего — омлет с крабом и шампанское.
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Le Moujik
Mad Espresso Team
К главным кофейным экспертам города на 2‑ю Советскую (теперь у них еще два корнера в фудхоллах) приходят не только за образцовым флэт уайтом или моднейшей каскарой, но и за сырниками из рикотты, пышными фритаттами и домашней гранолой, которую можно взять что на основе тропического смузи, что c йогуртом и вишневым вареньем.
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Mad Espresso Team
Rotonda Lounge
Важная традиция богемной интеллигенции Петербурга — начинать день в ротонде гостиницы «Астория» с завтрака, сервированного с видом на Исаакиевский собор и кобальтовой сеткой на тончайшем фарфоре: на нем выносят пашот с лососем, сырники со сметаной или геркулесовую кашу — такую же совершенную классику, как и сам отель..
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Rotonda Lounge
Saviv
Якорные шакшука и свежая пита, к которой идут авокадо и яйцо пашот, в израильском бистро всегда будут неизменно образцовыми, но наскучить меню завтраков не сможет: к нежнейшей запеканке из рикотты, по консистенции приближающейся к пудингу, летним утром, например, подадут персик с заварным кремом, осенним — хурму.
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Saviv
The Sizzle
Ресторан группы Good Project родом из Астаны заработал на улице Рубинштейна зимой 2019‑го и к лету уже стал здесь главным адресом утренних встреч: за оладушками — с беконом, домашней сгущенкой или из цукини с лососем, брускеттой «Бенедикт» или зерновым творогом собираются и после ночных рейвов, и с деловой аджендой.
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The Sizzle
«Мечтатели»
В меню без преувеличения знаменитых завтраков на Фонтанке — беспрецедентно ранний старт в 8:00, кофе и игристое от знатока первого и второго Людмилы Ивановой и креативная гастрономия Виктора Гусева — омлеты могут быть с кальмаром, олениной или хрустящей треской, сырники — с соусом из артишоков или соленой карамелью.
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«Мечтатели»
«Смена»
В кофейне строки меню можно пересчитать на пальцах, но на каждую из них не жалеют выдумки: вместо сырников тут творожники с меренгами, к скрэмблу идет теплый хлеб со сметанным кремом с тархуном. Апофеоз местного гения — легендарные сеты выходного дня: яйцо, хлеб и три суперизобретательные закуски — всё за 350 рублей.
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«Смена»
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