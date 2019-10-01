Где позавтракать в Петербурге: 11 лучших вариантов

Mad Espresso Team

К главным кофейным экспертам города на 2‑ю Советскую (теперь у них еще два корнера в фудхоллах) приходят не только за образцовым флэт уайтом или моднейшей каскарой, но и за сырниками из рикотты, пышными фритаттами и домашней гранолой, которую можно взять что на основе тропического смузи, что c йогуртом и вишневым вареньем.