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Где позавтракать в Петербурге: 11 лучших вариантов

От каши со страчателлой и халвой до скрэмбла с трюфелем – представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший завтрак».

  • Charlie

  • Charlie

Charlie

Золотая молодежь времен эпохи Гэтсби, проснувшись, приезжала бы именно сюда: завтраки подают целый день, игристое — комплиментом, у каждого блюда богатые нюансы: круассан будет с ростбифом и горгонзолой, каша — со страчателлой и халвой, сырник можно заказать килограммовый — на компанию.

 

Charlie
Адрес: наб. канала Грибоедова, 54
   

 

  • Friends of Friends

  • Friends of Friends

Friends of Friends

Ресторан открылся в январе 2019 года и с первого дня по утрам стал незаменимым: об их духоподъемной рисовой каше на кокосовом молоке с персиком в манговом соусе, дранике из цукини со страчателлой и трюфельном омлете мечтает каждый сошедший с «Сапсана» — кормят с 9:00 и от Московского вокзала идти не больше пяти минут.

 

Friends of Friends
Адрес: ул. Дегтярная, 1
   

 

  • Italy

  • Italy

Italy

Во всех ресторанах Italy исполинское меню завтраков, но первый из них, на Петроградской стороне, за вид и как старожил ценим петербуржцами особенно. В списке яйца и омлеты до скрэмбла с черным трюфелем, блины, сэндвичи, каши, фрукты, фреши и большая чайная карта с улунами, белыми, зелеными, красными и травяными чаями.

 

Italy
Адрес: Большой пр. П.С., 58
   

 

  • Kuznya Café

  • Kuznya Café

Kuznya Café

С танцпола Kuznya House теперь отправляются прямиком в соседнюю дверь — меню завтраков в новом кафе понимающие хозяева острова снабдили разделом Afterparty с игристым, «Мимозой» и «Кровавой Мэри». Все это закусывают пухлой крок мадам, слоеным данишем или яичницей с грудинкой из собственной коптильни.

 

Kuznya Café
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2 
   

 

  • Le Moujik

  • Le Moujik

Le Moujik

Французский ресторан открывает двери с 8:00, и, чтобы дорогие и ранние гости не усложняли себе жизнь выбором, в меню включили пронумерованные завтраки с возрастающим градусом люкса: в «№ 1», скажем, бриошь с грушевым медом, яйцо всмятку, гречка и какао, в «№ 4» уже кроме прочего — омлет с крабом и шампанское.

 

Le Moujik
Адрес: наб. реки Фонтанки, 52
   

 

  • Mad Espresso Team

  • Mad Espresso Team

Mad Espresso Team

К главным кофейным экспертам города на 2‑ю Советскую (теперь у них еще два корнера в фудхоллах) приходят не только за образцовым флэт уайтом или моднейшей каскарой, но и за сырниками из рикотты, пышными фритаттами и домашней гранолой, которую можно взять что на основе тропического смузи, что c йогуртом и вишневым вареньем.

 

Mad Espresso Team
Адрес: ул. 2-я Советская, 27
   

 

  • Rotonda Lounge

  • Rotonda Lounge

Rotonda Lounge

Важная традиция богемной интеллигенции Петербурга — начинать день в ротонде гостиницы «Астория» с завтрака, сервированного с видом на Исаакиевский собор и кобальтовой сеткой на тончайшем фарфоре: на нем выносят пашот с лососем, сырники со сметаной или геркулесовую кашу — такую же совершенную классику, как и сам отель..

 

Rotonda Lounge
Адрес: ул. Большая Морская, 39
   

 

  • Saviv

  • Saviv

Saviv

Якорные шакшука и свежая пита, к которой идут авокадо и яйцо пашот, в израильском бистро всегда будут неизменно образцовыми, но наскучить меню завтраков не сможет: к нежнейшей запеканке из рикотты, по консистенции приближающейся к пудингу, летним утром, например, подадут персик с заварным кремом, осенним — хурму.

 

Saviv
Адрес: ул. Большая Конюшенная, 9
   

 

  • The Sizzle

  • The Sizzle

The Sizzle

Ресторан группы Good Project родом из Астаны заработал на улице Рубинштейна зимой 2019‑го и к лету уже стал здесь главным адресом утренних встреч: за оладушками — с беконом, домашней сгущенкой или из цукини с лососем, брускеттой «Бенедикт» или зерновым творогом собираются и после ночных рейвов, и с деловой аджендой.

 

The Sizzle
Адрес: ул. Рубинштейна 23
   

 

  • «Мечтатели»

  • «Мечтатели»

«Мечтатели»

В меню без преувеличения знаменитых завтраков на Фонтанке — беспрецедентно ранний старт в 8:00, кофе и игристое от знатока первого и второго Людмилы Ивановой и креативная гастрономия Виктора Гусева — омлеты могут быть с кальмаром, олениной или хрустящей треской, сырники — с соусом из артишоков или соленой карамелью.

 

«Мечтатели»
Адрес: наб. реки Фонтанки, 11
   

 

  • «Смена»

  • «Смена»

«Смена»

В кофейне строки меню можно пересчитать на пальцах, но на каждую из них не жалеют выдумки: вместо сырников тут творожники с меренгами, к скрэмблу идет теплый хлеб со сметанным кремом с тархуном. Апофеоз местного гения — легендарные сеты выходного дня: яйцо, хлеб и три суперизобретательные закуски — всё за 350 рублей.

 

«Смена»
Адрес: Басков пер., 20
   

 

 

Проголосовать за номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. За новостями удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя в Telegram.

 

Саша Иорданов,
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