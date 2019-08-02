Где поесть ночью в Петербурге?
По ночам иногда наступает момент, когда нестерпимо хочется...чего-нибудь съесть. Если готовить желания нет совсем, два десятка петербургских ресторанов спешат на помощь. Мы собрали подборку с лучшими заведениями города, в которых поздний ужин – это не проблема.
-
Источник: http://bekitzer.ru/interer/
Bekitzer на Рубинштейна
«Бекицер» стойко удерживает позиции самого ночного заведения на Рубинштейна. Они не только наливают, но еще и кормят посетителей: ежедневно с двух часов и до закрытия в баре действует ночное меню на все хиты (сеты израильских закусок, шварма, фалафель, сабих).
ул. Рубинштейна, 40/11
с 12:00 до 06:00
+7 (812) 926-43-42
Crazy Wine и Crazy Sushi
Crazy-пара останавливает свои кухни за полчаса до закрытия, но тоже радует долгими рабочими часами. К первым идем за вином и «европейским» меню, ко вторым – за Азией и коктейлями.
ул. Рубинштейна, 6
вс-чт: с 12:00 до 03:00
пт-сб: с 12:00 до 06:00
+7 (812) 950-04-74
«Рубинштейн»
В место встречи петербургской богемы хорошо зайти на ужин и игристое после спектакля в МДТ – велики шансы встретить за соседним столиком Ксению Раппопорт или Данилу Козловского. Но есть минус – еду можно заказать только до часу ночи. Не рассчитывайте заскочить в последнюю минуту: если у ресторана не будет гостей, поваров могут отпустить еще раньше.
ул. Рубинштейна, 20
Ежедневно с 10 до 02:00
+7 (960) 259-83-93
La Perla Seafood Bar
За свежими сифудами – к одному из старейших рестораторов Петербурга Игорю Мальцеву. Развлечь себя можно не только сетом из дюжины дальневосточных устриц, но и наблюдением за тем, как по другую сторону контактной барной стойки готовятся холодные закуски.
ул. Рубинштейна, 9
Ежедневно с 14:00 до 02:00
+7 (921) 366-68-93
«Искра»
В «Искре» представляем, что мы не на улице Рубинштейна и за окном не ночные +15, а как минимум +25 и шумный римский квартал Трастевере. Идем за пастой и пиццей на тонком тесте от шефа Эдуарда Мурданяна. Наши фаворитки – классическая «Пепперони», вегетарианская, а также с грушей и горгонзолой.
ул. Рубинштейна, 30
Ежедневно до 02:00
+7 (999) 528-07-98
«Общество чистых тарелок»
Любителям сочных бургеров и огромных порций карри – дорога в ОЧТ. Кухня закрывается за пятнадцать минут до полуночи, а если повезет – заказ вам может принести фронтмен СБПЧ и совладелец «Общества» Кирилл Иванов.
ул. Гороховая, 13 и Владимирский пр., 15
с 11:00 до 01:00
+7 (812) 934-97-64
+7 (812) 950-83-40
Arka
На ужин «Арку» – за авторской кухней, замысловатыми коктейлями и светской атмосферой. С воскресенья по четверг кухня работает до половины первого, а в пятницу и субботу – до 5:30.
ул. Большая Конюшенная, 27
вс-чт: с 12:00 до 02:00
пт-сб: с 12:00 до 06:00
+7 (812) 339-89-39
Dead Poets
К интеллигентам Dead Poets Bar идем не только за авторскими коктейлями, назваными в честь известных писателей и литературных героев, но и за сэндвичами с индейкой, голубым сыром и грушей. Если хочется чего-то более весомого, есть несколько видов лапши, ризотто и бургеров. Но помните: кухня останавливается за час до закрытия.
ул. Жуковского, 12
вс-чт: с 14:00 до 02:00
пт-сб: с 14:00 до 08:00
+7 (812) 449-46-56
Frank
Обладатели нашей премии «Что где есть в Петербурге» отпускают поваров по домам за полчаса до закрытия. Предлагаем заскочить к ним на сочные ребрышки и вспомнить лучшие эпизоды «Карточного домика», в честь главного героя которого – Фрэнка Андервуда – основатели сети и назвали свои рестораны.
ул. Рубинштейна, 29, Большой пр. П.С., 35 и Московский пр. 175
вс-чт: с 12:00 до 01:00
пт-сб: с 12:00 до 03:00
+7 (812) 443-87-59
+7 (812) 443-87-76
+7 (812) 443-87-69
«Пиф-Паф!»
Бар и барбершоп на канале Грибоедова хотя по ночам и не стрижет гостей, но точно не перестает их кормить! Приходим на «Черную мамбу» с говядиной, идеальный томатный суп и картошечку Айдахо.
наб. канала Грибоедова, 31
вс-чт: с 10:00 до 02:00
пт-сб: с 10:00 до 04:00
+7 (812) 312-62-27
Italiani
Демократичное бистро от Italy Group ждет в гости даже самых поздних клиентов и всегда готово накормить их домашней пастой и пиццей. Если хочется чего-то другого, предлагаем попробовать пельмени тортеллини или салаты-конструкторы. Пино гриджио и мерло с каберне совиньоном поставили на кран, а бокал вина обойдется в 190 рублей. Официанты разносят блюда в соответствии с номерами, которые гостям дают при заказе на кассе. И хотя заведение ориентировано на скорое обслуживание, скоротать час-другой с видом на ночной Невский будет вполне приятно.
Невский пр., 65
Круглосуточно
«Шаверма»
Единственная локация в нашем списке, в которой можно перехватить главное петербургское блюдо 24/7 – «Шаверма» на углу Литейного и Невского проспектов. Заведение также же культовое в Петербурге, как и блюдо, которое там готовят. Сегодня за главным городским стритфудом заскакивают после концертов Шарлотты Генсбур и премьер в Маринском, а раньше – по рассказам одного из наших редакторов – заезжали Шнуров и Матильда.
Литейный пр., 64/78
Круглосуточно
-
Kuznyahouse
В выходные список ночных гастро-локаций увеличивается. Поесть до утра (или хотя бы до развода мостов) можно еще как минимум в одиннадцати местах. И это не считая тех, что мы уже указали выше!
Kuznyahouse и Kuznya Cafe
Поужинать ночью на Новой Голландии удастся только в Kuznyahouse и Kuznya Cafe и лишь по пятницам и субботам, когда они работают до последнего гостя. В остальные дни проект Глена Баллиса и Руслана Закирова закрывается в 11 вечера. В выходные же в «Кузне» можно не только потанцевать, но и вкусно поесть. Хотя с вечера и действует сокращенное меню, выбирать все же приходится – мясо и рыба на гриле, бургеры, овощные закуски и буррата с запеченным баклажаном.
Наб. Адмиралтейского канала, 2
вс-чт: с 12:00 до 11:00
пт-сб: с 12:00 до последнего гостя
+7 (911) 921-16-69
Social Club
Social Club недавно обновили меню. Предлагаем заскочить вечером на фланк-стейк с овощами и огромный десерт. Кухня закрывается в 11 вечера по будням, а по пятницам и субботам – в два часа ночи. Вид из огромных панорамных окон тоже никто не отменял. Идеальная локация, чтобы захватить последние белые ночи этого лета!
ул. Рубинштейна, 40/11
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 03:00
+7 (812) 925-43-42
Tent
Изакая на Рубинштейна открыли шеф-повар Макс Ражев (Hamlet&Jacks) и бартендер Роман Пометков, стоявший за стойками столичного спикизи Pubnik. Разделить с друзьями по бутылочке саке или пива под аккомпанемент японской кухни можно до полуночи по будням и до трех ночи по выходным. Главное успеть сделать заказ: кухня останавливается за час и 15 минут до официального закрытия бистро.
ул. Рубинштейна, 28
вс-чт: с 16:00 до 00:00
пт-сб: с 16:00 до 03:00
+7 (999) 669-43-41
Harvest
Собираем урожай из овощей (и не только) у Дмитрия Блинова, который в этому году попал в ресторанный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants. Можно влиться в тренды на фудпейринг с соками. Заказываем до 11 вечера по будням и до часу ночи по выходным и наслаждаемся вплоть до закрытия ресторана
пр. Добролюбова, 11
вс-чт: с 13:00 до 00:00
пт-сб: с 13:00 до 02:00
+ 7 (911) 922-27-46
Duo Asia
Пробовать Азию Блинова отправляемся на ужин в еще один его проект Duo Asia, но только за час до официального закрытия – пока работает кухня. В меню: авторский тартар из гребешка с кокосовым соусом, димсамы с телячьими щечками и мягкопанцирный краб в темпуре в кисло-сладком соусе.
ул. Рубинштейна, 20
вс-чт: с 13:00 до 00:00
пт-сб: с 13:00 до 02:00
+7 (911) 928-81-89
Smoke BBQ
Как завещал известный московский фуди Иван Глушков, в Smoke BBQ «ты можешь прийти в трениках с похмелья, но при этом тебя облизывают официанты и комфортфуд ты ешь в формальной — но не слишком — атмосфере». Вспоминаем вкус настоящего мяса и романтику барбекю в техасской огранке у владельцев «Пивной карты». Кухня работает до 11 часов по будням и до часу ночи по выходным.
ул. Рубинштейна, 11
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 02:00
+7 (812) 905-53-72
Paloma Cantina
Если вечером мечтается о гастротревеллинге и совсем не хочется тишины, дестинейшн – Paloma Cantina от команды бара El Copitas. Подают латиноамериканскую классику – тако, буррито, севиче. Если с напитком никак не определиться – берем дегустационный сет с разными сортами мескаля. По будням кухня расходится в 11, зато с четверга по субботу заказ можно сделать практически вплоть до закрытия кантинной.
ул. Рубинштейна, 20
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 02:00
+7 (981) 124-72-03
Subzero на Рубинштейна
Еще одна азиатская локация на Рубинштейна по ночам работает по сокращенному меню и предлагает посетителям только суши и роллы. На легкий полуночный перекус должно хватить, тем более, что кухня работает до 11 часов в будние дни и до часу ночи ио пятницам и субботам.
ул. Рубинштейна, 38
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 02:00
+7 (812) 907-64-38
Co-op Garage
Место притяжения местных модников и отличная локация с приятным меню и барной картой. Весомый плюс – большая веранда во дворе на Гороховой и отсутствие соседей. Кухня, как и в большинстве мест, закрывается за час до окончания работы заведения.
ул. Гороховая, 47
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 02:00
+ 7 (965) 012-22-22
«Пижоны»
Новый бар от основателей пиццерии «22 сантиметра», который работает только со среды по воскресенье. Локация для тех, кто хочет не только поесть – шеф-повар в «Пижонах» раньше работал в «Северянине» и Kroo Cafe – но и любит хорошее вино. Предлагают две карты – с натуральными и органическими винами или с мировой классикой. Кухня открыта до часу, но в выходные может задержаться до половины второго и двух часов ночи.
ул. Большая Конюшенная, 2
ср-вс: с 17:00 до 03:00
+7 (999) 029-07-22
Made in China
К победителям прошлогодней премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Лучший азиатский ресторан» заглядываем также до одиннадцати часов по будням и до часу ночи по выходным, чтобы успеть сделать заказ. Берем хрустящие гедза, мини-тако с сочной уткой хойсин и бодрый сычуанский суп с лапшой. Кстати, именно здесь собрали самую большую в Петербурге коллекцию дистиллятов из Японии, Китая и Кореи.
ул. Большая Морская, 35
вс-чт: с 12:00 до 00:00
пт-сб: с 12:00 до 02:00
+7 (812) 905-51-35
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.