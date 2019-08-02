Где поесть ночью в Петербурге?

По ночам иногда наступает момент, когда нестерпимо хочется...чего-нибудь съесть. Если готовить желания нет совсем, два десятка петербургских ресторанов спешат на помощь. Мы собрали подборку с лучшими заведениями города, в которых поздний ужин – это не проблема.

Источник: http://bekitzer.ru/interer/

Bekitzer на Рубинштейна «Бекицер» стойко удерживает позиции самого ночного заведения на Рубинштейна. Они не только наливают, но еще и кормят посетителей: ежедневно с двух часов и до закрытия в баре действует ночное меню на все хиты (сеты израильских закусок, шварма, фалафель, сабих). ул. Рубинштейна, 40/11

с 12:00 до 06:00

+7 (812) 926-43-42

Crazy Wine и Crazy Sushi Crazy-пара останавливает свои кухни за полчаса до закрытия, но тоже радует долгими рабочими часами. К первым идем за вином и «европейским» меню, ко вторым – за Азией и коктейлями. ул. Рубинштейна, 6

вс-чт: с 12:00 до 03:00

пт-сб: с 12:00 до 06:00

+7 (812) 950-04-74

«Рубинштейн» В место встречи петербургской богемы хорошо зайти на ужин и игристое после спектакля в МДТ – велики шансы встретить за соседним столиком Ксению Раппопорт или Данилу Козловского. Но есть минус – еду можно заказать только до часу ночи. Не рассчитывайте заскочить в последнюю минуту: если у ресторана не будет гостей, поваров могут отпустить еще раньше. ул. Рубинштейна, 20

Ежедневно с 10 до 02:00

+7 (960) 259-83-93

La Perla Seafood Bar За свежими сифудами – к одному из старейших рестораторов Петербурга Игорю Мальцеву. Развлечь себя можно не только сетом из дюжины дальневосточных устриц, но и наблюдением за тем, как по другую сторону контактной барной стойки готовятся холодные закуски. ул. Рубинштейна, 9

Ежедневно с 14:00 до 02:00

+7 (921) 366-68-93

«Искра» В «Искре» представляем, что мы не на улице Рубинштейна и за окном не ночные +15, а как минимум +25 и шумный римский квартал Трастевере. Идем за пастой и пиццей на тонком тесте от шефа Эдуарда Мурданяна. Наши фаворитки – классическая «Пепперони», вегетарианская, а также с грушей и горгонзолой. ул. Рубинштейна, 30

Ежедневно до 02:00

+7 (999) 528-07-98

«Общество чистых тарелок» Любителям сочных бургеров и огромных порций карри – дорога в ОЧТ. Кухня закрывается за пятнадцать минут до полуночи, а если повезет – заказ вам может принести фронтмен СБПЧ и совладелец «Общества» Кирилл Иванов. ул. Гороховая, 13 и Владимирский пр., 15

с 11:00 до 01:00

+7 (812) 934-97-64

+7 (812) 950-83-40

Arka На ужин «Арку» – за авторской кухней, замысловатыми коктейлями и светской атмосферой. С воскресенья по четверг кухня работает до половины первого, а в пятницу и субботу – до 5:30. ул. Большая Конюшенная, 27

вс-чт: с 12:00 до 02:00

пт-сб: с 12:00 до 06:00

+7 (812) 339-89-39

Dead Poets К интеллигентам Dead Poets Bar идем не только за авторскими коктейлями, назваными в честь известных писателей и литературных героев, но и за сэндвичами с индейкой, голубым сыром и грушей. Если хочется чего-то более весомого, есть несколько видов лапши, ризотто и бургеров. Но помните: кухня останавливается за час до закрытия. ул. Жуковского, 12

вс-чт: с 14:00 до 02:00

пт-сб: с 14:00 до 08:00

+7 (812) 449-46-56

Frank Обладатели нашей премии «Что где есть в Петербурге» отпускают поваров по домам за полчаса до закрытия. Предлагаем заскочить к ним на сочные ребрышки и вспомнить лучшие эпизоды «Карточного домика», в честь главного героя которого – Фрэнка Андервуда – основатели сети и назвали свои рестораны. ул. Рубинштейна, 29, Большой пр. П.С., 35 и Московский пр. 175

вс-чт: с 12:00 до 01:00

пт-сб: с 12:00 до 03:00

+7 (812) 443-87-59

+7 (812) 443-87-76

+7 (812) 443-87-69

«Пиф-Паф!» Бар и барбершоп на канале Грибоедова хотя по ночам и не стрижет гостей, но точно не перестает их кормить! Приходим на «Черную мамбу» с говядиной, идеальный томатный суп и картошечку Айдахо. наб. канала Грибоедова, 31

вс-чт: с 10:00 до 02:00

пт-сб: с 10:00 до 04:00

+7 (812) 312-62-27

Italiani Демократичное бистро от Italy Group ждет в гости даже самых поздних клиентов и всегда готово накормить их домашней пастой и пиццей. Если хочется чего-то другого, предлагаем попробовать пельмени тортеллини или салаты-конструкторы. Пино гриджио и мерло с каберне совиньоном поставили на кран, а бокал вина обойдется в 190 рублей. Официанты разносят блюда в соответствии с номерами, которые гостям дают при заказе на кассе. И хотя заведение ориентировано на скорое обслуживание, скоротать час-другой с видом на ночной Невский будет вполне приятно. Невский пр., 65

Круглосуточно

«Шаверма» Единственная локация в нашем списке, в которой можно перехватить главное петербургское блюдо 24/7 – «Шаверма» на углу Литейного и Невского проспектов. Заведение также же культовое в Петербурге, как и блюдо, которое там готовят. Сегодня за главным городским стритфудом заскакивают после концертов Шарлотты Генсбур и премьер в Маринском, а раньше – по рассказам одного из наших редакторов – заезжали Шнуров и Матильда. Литейный пр., 64/78

Круглосуточно

Kuznyahouse

В выходные список ночных гастро-локаций увеличивается. Поесть до утра (или хотя бы до развода мостов) можно еще как минимум в одиннадцати местах. И это не считая тех, что мы уже указали выше!

Kuznyahouse и Kuznya Cafe Поужинать ночью на Новой Голландии удастся только в Kuznyahouse и Kuznya Cafe и лишь по пятницам и субботам, когда они работают до последнего гостя. В остальные дни проект Глена Баллиса и Руслана Закирова закрывается в 11 вечера. В выходные же в «Кузне» можно не только потанцевать, но и вкусно поесть. Хотя с вечера и действует сокращенное меню, выбирать все же приходится – мясо и рыба на гриле, бургеры, овощные закуски и буррата с запеченным баклажаном. Наб. Адмиралтейского канала, 2

вс-чт: с 12:00 до 11:00

пт-сб: с 12:00 до последнего гостя

+7 (911) 921-16-69

Social Club Social Club недавно обновили меню. Предлагаем заскочить вечером на фланк-стейк с овощами и огромный десерт. Кухня закрывается в 11 вечера по будням, а по пятницам и субботам – в два часа ночи. Вид из огромных панорамных окон тоже никто не отменял. Идеальная локация, чтобы захватить последние белые ночи этого лета! ул. Рубинштейна, 40/11

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 03:00

+7 (812) 925-43-42

Tent Изакая на Рубинштейна открыли шеф-повар Макс Ражев (Hamlet&Jacks) и бартендер Роман Пометков, стоявший за стойками столичного спикизи Pubnik. Разделить с друзьями по бутылочке саке или пива под аккомпанемент японской кухни можно до полуночи по будням и до трех ночи по выходным. Главное успеть сделать заказ: кухня останавливается за час и 15 минут до официального закрытия бистро. ул. Рубинштейна, 28

вс-чт: с 16:00 до 00:00

пт-сб: с 16:00 до 03:00

+7 (999) 669-43-41

Harvest Собираем урожай из овощей (и не только) у Дмитрия Блинова, который в этому году попал в ресторанный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants. Можно влиться в тренды на фудпейринг с соками. Заказываем до 11 вечера по будням и до часу ночи по выходным и наслаждаемся вплоть до закрытия ресторана пр. Добролюбова, 11

вс-чт: с 13:00 до 00:00

пт-сб: с 13:00 до 02:00

+ 7 (911) 922-27-46

Duo Asia Пробовать Азию Блинова отправляемся на ужин в еще один его проект Duo Asia, но только за час до официального закрытия – пока работает кухня. В меню: авторский тартар из гребешка с кокосовым соусом, димсамы с телячьими щечками и мягкопанцирный краб в темпуре в кисло-сладком соусе. ул. Рубинштейна, 20

вс-чт: с 13:00 до 00:00

пт-сб: с 13:00 до 02:00

+7 (911) 928-81-89

Smoke BBQ Как завещал известный московский фуди Иван Глушков, в Smoke BBQ «ты можешь прийти в трениках с похмелья, но при этом тебя облизывают официанты и комфортфуд ты ешь в формальной — но не слишком — атмосфере». Вспоминаем вкус настоящего мяса и романтику барбекю в техасской огранке у владельцев «Пивной карты». Кухня работает до 11 часов по будням и до часу ночи по выходным. ул. Рубинштейна, 11

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 02:00

+7 (812) 905-53-72

Paloma Cantina Если вечером мечтается о гастротревеллинге и совсем не хочется тишины, дестинейшн – Paloma Cantina от команды бара El Copitas. Подают латиноамериканскую классику – тако, буррито, севиче. Если с напитком никак не определиться – берем дегустационный сет с разными сортами мескаля. По будням кухня расходится в 11, зато с четверга по субботу заказ можно сделать практически вплоть до закрытия кантинной. ул. Рубинштейна, 20

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 02:00

+7 (981) 124-72-03

Subzero на Рубинштейна Еще одна азиатская локация на Рубинштейна по ночам работает по сокращенному меню и предлагает посетителям только суши и роллы. На легкий полуночный перекус должно хватить, тем более, что кухня работает до 11 часов в будние дни и до часу ночи ио пятницам и субботам. ул. Рубинштейна, 38

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 02:00

+7 (812) 907-64-38

Co-op Garage Место притяжения местных модников и отличная локация с приятным меню и барной картой. Весомый плюс – большая веранда во дворе на Гороховой и отсутствие соседей. Кухня, как и в большинстве мест, закрывается за час до окончания работы заведения. ул. Гороховая, 47

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 02:00

+ 7 (965) 012-22-22

«Пижоны» Новый бар от основателей пиццерии «22 сантиметра», который работает только со среды по воскресенье. Локация для тех, кто хочет не только поесть – шеф-повар в «Пижонах» раньше работал в «Северянине» и Kroo Cafe – но и любит хорошее вино. Предлагают две карты – с натуральными и органическими винами или с мировой классикой. Кухня открыта до часу, но в выходные может задержаться до половины второго и двух часов ночи. ул. Большая Конюшенная, 2

ср-вс: с 17:00 до 03:00

+7 (999) 029-07-22

Made in China К победителям прошлогодней премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Лучший азиатский ресторан» заглядываем также до одиннадцати часов по будням и до часу ночи по выходным, чтобы успеть сделать заказ. Берем хрустящие гедза, мини-тако с сочной уткой хойсин и бодрый сычуанский суп с лапшой. Кстати, именно здесь собрали самую большую в Петербурге коллекцию дистиллятов из Японии, Китая и Кореи. ул. Большая Морская, 35

вс-чт: с 12:00 до 00:00

пт-сб: с 12:00 до 02:00

+7 (812) 905-51-35