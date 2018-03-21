Что где есть в Сочи: лучшие рестораны и бары

«Че? Харчо!» и Red Fox

В «Роза Хуторе» у московской ресторанной группы White Rabbit Family — целый гастроанклав. Народный крауд-плизер на каждый день — «Че? Харчо!» с круглогодичной террасой, обзор с которой достоин Cанкт-Морица. Здесь едят много, просто и вкусно — барабульку, чебуреки, харчо, хинкали и хачапури — последний похвалил даже лучший шеф-повар планеты Массимо Боттура. Когда нужно в горах отметить особый случай, то идите в респектабельный Red Fox. Холодец из краба, голубцы из кролика со сморчками, радужная сочинская форель из печи или кебаб из ставропольской ягнятины с гриля — все это в хрестоматийной обстановке альпийского шале. На втором этаже этого же здания в горнолыжный сезон работает люксовый крабовый «Сахалин», в следующем доме — филиал модного перуанского Chicha. На станциях подъемника холдинг тоже обустроил свой общепит — лапшичную и сосисочную apres ski.