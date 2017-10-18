Мария Евневич о том, где едят генеральные директора

Мария Евневич — доцент СПбГУ, член совета директоров компании «Максидом» и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что 22 октября после окончания народного голосования, к голосованию приступят фуди, которые решат, кто станет лучшим из лучших.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».