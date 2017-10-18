Мария Евневич о том, где едят генеральные директора
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Мария Евневич рассказала, как деловые люди находят время на поход в ресторан и чем руководствуются при выборе места.
Мария Евневич — доцент СПбГУ, член совета директоров компании «Максидом» и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что 22 октября после окончания народного голосования, к голосованию приступят фуди, которые решат, кто станет лучшим из лучших.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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