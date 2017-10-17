Оскар Ренкель о неудачах современного ресторанного Петербурга

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Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Оскар Ренкель поделился своими впечатлениями о провалах городского общепита.

 

Оскар Ренкель — фэшн-гуру, совладелец маркетингового агентства Bad Mamas и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что 22 октября после окончания народного голосования, к голосованию приступят фуди, которые решат, кто станет лучшим из лучших.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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Автор: sobaka
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