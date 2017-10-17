Оскар Ренкель о неудачах современного ресторанного Петербурга

Оскар Ренкель — фэшн-гуру, совладелец маркетингового агентства Bad Mamas и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что 22 октября после окончания народного голосования, к голосованию приступят фуди, которые решат, кто станет лучшим из лучших.