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Пермский актер Влад Прохоров впервые станет отцом

Пермский актер Влад Прохоров, выросший в Мотовилихе и сыгравший Сергея Жукова в байопике о «Руки Вверх!», станет отцом. Радостной новостью он вместе с избранницей Натальей Гнеушевой поделился на красной дорожке во время премьеры нового фильма.

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева на премьере нового фильма про группу «Руки Вверх!»
YELLOW, BLACK AND WHITE/Telegram

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева на премьере нового фильма про группу «Руки Вверх!»

29-летний Влад Прохоров встречается с 49-летней Натальей Гнеушевой, которая является его агентом. В 2025 году пара открыто призналась о своих отношениях.

В интервью порталу Woman.ru во время премьеры фильма «Руки Вверх!» —2 актер рассказал, что станет отцом дочки. Малышка появится на свет в декабре. «У меня большая семья, поэтому я понимаю, что расслабляться нельзя. И внутри появилось новое чувство, которое я пока даже не могу точно сформулировать. Недавно ощутил какую-то внутреннюю связь со своим ребенком!», — цитирует издание слова актера.

Для Влада Прохорова это будет первый ребенок. У Натальи есть двое взрослых сыновей от предыдущего брака.

Информационный обзор редакции.

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