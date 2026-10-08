Пермский актер Влад Прохоров впервые станет отцом

29-летний Влад Прохоров встречается с 49-летней Натальей Гнеушевой, которая является его агентом. В 2025 году пара открыто призналась о своих отношениях.

В интервью порталу Woman.ru во время премьеры фильма «Руки Вверх!» —2 актер рассказал, что станет отцом дочки. Малышка появится на свет в декабре. «У меня большая семья, поэтому я понимаю, что расслабляться нельзя. И внутри появилось новое чувство, которое я пока даже не могу точно сформулировать. Недавно ощутил какую-то внутреннюю связь со своим ребенком!», — цитирует издание слова актера.

Для Влада Прохорова это будет первый ребенок. У Натальи есть двое взрослых сыновей от предыдущего брака.

Информационный обзор редакции.