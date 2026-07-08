Девочка из Прикамья получила титул фестиваля моды и красоты Beauty Russia – 2026

В столице завершился фестиваль моды и красоты Beauty Russia – 2026. Представительница Пермского края, 11-летняя Алина Кобелева, получила титул «Юная Мисс Россия Teen» и серебро в номинации «Танцы». Ранее она стала победительницей конкурса красоты «МиниМисс Пермский край — 2025».
«Алина хорошо учится, закончила пятый класс на «4» и «5», изучает английский язык и пробует себя в роли блогера. Но главной ее страстью с пяти лет остаются танцы», — делилась с нашими коллегами из КП-Пермь мама Алины.
В этом году на конкурсе впервые провели ИИ-показ. Нейросеть создавала видео с подиума, беря за основу фотографию участницы. Результат работы искусственного интеллекта публиковали на платформе для голосования.
Ранее мы показывали, как прошла Церемония награждения победителей премии «Топ-30. Самые знаменитые люди Перми — 2026».
Информационный обзор редакции.
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