Девочка из Прикамья получила титул фестиваля моды и красоты Beauty Russia – 2026

«Алина хорошо учится, закончила пятый класс на «4» и «5», изучает английский язык и пробует себя в роли блогера. Но главной ее страстью с пяти лет остаются танцы», — делилась с нашими коллегами из КП-Пермь мама Алины.

В этом году на конкурсе впервые провели ИИ-показ. Нейросеть создавала видео с подиума, беря за основу фотографию участницы. Результат работы искусственного интеллекта публиковали на платформе для голосования.

Ранее мы показывали, как прошла Церемония награждения победителей премии «Топ-30. Самые знаменитые люди Перми — 2026».

Информационный обзор редакции.