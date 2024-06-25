Звезда «Слова пацана» намерен выпустить музыкальный альбом

Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша, собирается начать музыкальную карьеру. 16-летий актер рассказал, что сейчас пишет альбом.

«Мне недавно пришла домашняя студия, сейчас буду писаться. В каком жанре? Я думаю, тут, наверное, не стоит объяснять, я буду делать в каком-то более таком вайпер звучании. Это такое dark-rage-poke звучание, я не знаю, как описать, что-то такое. Мне это нравится, и я в рэперских компаниях», — поделился Ярослав Могильников в интервью 59.ru. Актер признался, что треки должны были выйти давно, но из-за некоторых проблем он не мог выпустить альбом. Кстати, в своем телеграм-канале Могильников делился с подписчиками некоторыми из своих старых песен.

Ярослав Могильников отметил, что если бы не кино, то он бы сто процентов погрузился с головой в два направления, которые ему нравятся, — футбол и музыка.

Ярослав Могильников родился в Лысьве в 2007 году. Снимался в фильмах «Подельники» (18+), «Папаша в бегах» (12+), сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последний принес молодому актеру популярность. В конце 2023 года Ярослав снялся в кампейне Гоши Рубчинского, посвященном новому альбому Канье Vultures.