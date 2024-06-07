Теодор Курентзис признался, что скучает по своему дому в Демидково

Теодор Курентзис рассказал, какое место считает своим домом и что объединяет программу Дягилевского фестиваля в 2024 году. Дирижер дал интервью журналу «Аэрофлот Premium».

Курентзис приедет в Пермь в конце июня на Дягилевский фестиваль, художественным руководителем которого он является. Мэтр рассказал, что темой, объединяющей премьеры и концерты в этом году, будет страсть. В программу вошли произведения, которые по-разному интерпретируют это чувство. «Понятие страсти очень тесно связано с нашей жизнью, оно имеет разные значения и ипостаси. Страсть – это желание. Страсть – это азарт. Но страсть в христианстве – это также мучения, отсюда и страсти Христовы. Или, например, мы говорим "страстный любитель" либо "бесстрастный человек"», – пояснил Теодор Курентзис.

Дирижер рассказал также, что скучает по своему дому в Демидково. «По-прежнему там. Конечно, я сейчас больше времени провожу в Петербурге. Но дом – это место, куда ты мечтаешь вернуться», – рассказал Курентзис. По данным «Коммерсанта», дом на берегу Камы в сосновом бору в Демидково-2 Курентзису купил когда-то Андрей Кузяев, будучи владельцем элитного поселка. Также дирижеру пожаловали титул почетного гражданина Демидково.