Вадик OQJAV женится на Лизе Янковской – вместе они играли во «Фрау»

Пермский музыкант, лидер группы OQJAV Вадик Королев женится во второй раз. Его избранницей, как сообщает телеграм-канал «Героиня Татлера», стала его коллега по фильму «Фрау» (18+) Лиза Янковская.

«Вместе они снялись в фильме "Фрау", тогда и обрели друг друга», — пишут авторы телеграм-канала. По данным «Антиглянца», пара живет в Париже.

Напомним, во «Фрау» Вадик Королев (Ваня) и Лиза Янковская (Кристина) исполнили главные роли. По фильму у Вани, работающего в магазине «Охотник и рыбак» и живущего в старомодной квартире, завязываются отношения с Кристиной – артисткой театра оперы и балета. Фильм снимался в Перми, автором сценария стала пермячка Любовь Мульменко. В прокат картина вышла в марте 2024 года.

Вадик Королев родился в Перми в 1984 году. Учился в школе №22, там же, где Катерина Шпица. В 2004 году создал инди-группу «Пилар», которую в 2012-м распустил. В то же время организовал OQJAV. Был женат, его бывшая супруга — солистка группы «Обе две» Екатерина Павлова. В 2017-м пара разошлась.