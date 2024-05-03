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После резонансного видео сын экс-мэра продал квартиру в Перми

Илья Демкин/соцсети

Сын бывшего мэра Алексея Демкина, Илья, продал квартиру в родном городе после своего скандального видео в соцсетях. Оно вызвало общественный резонанс из-за высказываний о Перми.

В ролике молодой человек, живущий на Бали, показывает свое утро субботы и задается вопросом о том, зачем ему Пермь. Из-за этого Илью стали буллить в социальных сетях, а его отец, Алексей Демкин, занимавший пост зампредседателя краевого правительства, оставил свою должность. Чиновник пояснил, что осознает ответственность за высказывания сына.

Илья Демкин высказал свое удивление вокруг сложившейся ситуации с видео. «Вы что, всерьез обсуждаете меня у себя дома? Я вам очень благодарен за это, — поделился мужчина. –  Рад, что вы отдали самое ценное, что у вас есть – энергию и внимание – и направили их на меня. Не на детей, здоровье,  образование, финансовое положение, удовольствия для себя, квартиру, родителей, любимую девушку, а на меня».

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