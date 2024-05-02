Смотрим новое танцевальное видео от DS Crew на песню Ленни Кравица

Пермский коллектив DS Crew под руководством хореографа Дмитрия Ваганова выпустил новый танцевальный клип. Он появился на официальном YouTube-канале команды 1 мая и уже набрал тысячи просмотров.

Ребята станцевали в своем уникальном стиле под песню TK421 Ленни Кравица. В клипе снялись сам Дмитрий Ваганов, Ксения Фрайман, Мария Худа, Влада Трофимова, Соня Манзенкова.

Трек Лени Кравиц выпустил в октябре 2023 года. Кстати, название песни отсылает к саге «Звездные войны». TK421 – идентификационный номер, принадлежащий одному из штурмовиков, осматривавших корабль «Тысячелетний сокол». В клипе музыкант предстает в обнаженном виде, показывая свою утреннюю рутину.

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