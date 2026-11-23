Высота скульптур — до 40 см. «Соленосики» отличаются внешностью, пластикой, характером и возрастом. Каждый из них символизирует отдельную черту: любовь, щедрость, преданность, трудолюбие, озорство, мудрость или умение относиться к жизни с легкостью. Всего их будет семь.

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что мини-скульптуры появятся на знаковых местах Соляной версты. Любящий «Соленос» разместят на Мосту влюбленных, оберегающий — у Людмилинской скважины. Щедрый будет изображен в виде хозяйки с караваем и поселится на постаменте вблизи смотровых площадок у реки Усолки.

Недавно мы рассказывали о других интересных арт-объектах в Пермском крае: среди них скульптуры, посвященные героям произведений Петра Чайковского и виадуки.

Информационный обзор редакции.