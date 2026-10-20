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Из Перми запустят прямой поезд, который будет курсировать еще через три города-миллионника

Пермь будет связана прямым железнодорожным сообщением с Самарой. С 30 октября «РЖД» готовится запустить новый межрегиональный поезд.

Пресс-служба Свердловской железной дороги

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что поезд будет курсировать через четыре города-миллионника и пять субъектов РФ: Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край. Его маршрут пройдет через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населенные пункты.

В составе нового поезда из Перми до Самары будут плацкартные, купейные вагоны и СВ. также предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими.

Информационный обзор редакции.

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