Прямые рейсы в Казахстан могут запустить в 2027 году

Летная программа из Перми может пополниться пятью новыми направлениями. Одно из них будет международным — в Казахстан. Минтранс опубликовал приказ с планами авиаперелетов в 2027 году. Внимание на него обратило издание «Коммерсант-Прикамье».
С июля по сентябрь из Перми намерены запустить международный рейс до Астаны. Финансировать его власти планируют только из краевого бюджета. Другой международный субсидируемый рейс — из Перми в Минск — также намерены оставить в 2027 году.
Всего в списке, опубликованном Минтрансом, 17 направлений. Кроме тех, что уже есть, появились четыре новых по России — в Волгоград, Иркутск, Нижний Новгород и Апатиты. Полеты планируют софинансировать из регионального и федерального бюджетов.
Информационный обзор редакции.
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