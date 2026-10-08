Прямые рейсы в Казахстан могут запустить в 2027 году

С июля по сентябрь из Перми намерены запустить международный рейс до Астаны. Финансировать его власти планируют только из краевого бюджета. Другой международный субсидируемый рейс — из Перми в Минск — также намерены оставить в 2027 году.

Всего в списке, опубликованном Минтрансом, 17 направлений. Кроме тех, что уже есть, появились четыре новых по России — в Волгоград, Иркутск, Нижний Новгород и Апатиты. Полеты планируют софинансировать из регионального и федерального бюджетов.

Информационный обзор редакции.