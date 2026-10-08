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Путешествия

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Прямые рейсы в Казахстан могут запустить в 2027 году

Летная программа из Перми может пополниться пятью новыми направлениями. Одно из них будет международным — в Казахстан. Минтранс опубликовал приказ с планами авиаперелетов в 2027 году. Внимание на него обратило издание «Коммерсант-Прикамье».

Международный аэропорт Пермь/Telegram

С июля по сентябрь из Перми намерены запустить международный рейс до Астаны. Финансировать его власти планируют только из краевого бюджета. Другой международный субсидируемый рейс — из Перми в Минск — также намерены оставить в 2027 году.

Всего в списке, опубликованном Минтрансом, 17 направлений. Кроме тех, что уже есть, появились четыре новых по России — в Волгоград, Иркутск, Нижний Новгород и Апатиты. Полеты планируют софинансировать из регионального и федерального бюджетов. 

Информационный обзор редакции.

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