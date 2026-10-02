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Путешествия

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В Чердыни появится семь миниатюрных фигурок лосей

Миниатюрные бронзовые фигурки собираются установить и в Чердыни. Они входят в проект обустройства туристического центра города.

Анна Батагова/ВКонтакте
Анна Батагова/ВКонтакте

Серия мини-скульптур будет называться «Чердынские лосики». По словам главы Чердынского муниципального округа Анны Батаговой, это образ городского маскота, который станет частью нового экскурсионного маршрута.

 В Чердыни появятся семь скульптур — по числу холмов, на которых стоит город. У ТИЙ установят лосика-туриста, у на Троицком холме — богатыря, водоноса разместят у старинной водозаборной колонки, а ушкуйника — вдоль тропинки-«реки» в Комсомольском сквере.

Недавно мы рассказывали о других интересных арт-объектах в Пермском крае: среди них скульптуры, посвященные героям произведений Петра Чайковского и виадуки.

Информационный обзор редакции.

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