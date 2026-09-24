В старинном селе, которое посещал Салтыков-Щедрин, появилась кирпичная открытка в его честь

Открытки сделаны из кирпича и керамики. В пресс-службе министерства туризма говорят, что это отсылка к историческому прошлому села: в XVIII веке в нем работало предприятие по производству гончарных изделий, черепицы и кирпича.

«Открытки» визуализируют один из фактов, связанных с населенным пунктом. «Перст Салтыкова-Щедрина» напоминает о приезде писателя в 1854 году для расследования дела о раскольниках, «Храм» отсылает к Княже-Всеволодовской церкви, в проектировании которой принимал участие известный архитектор Иван Свиязев. Арт-объект «Театральные огни» — дань памяти Марии Савиной, актрисе и супруге князя Всеволожского, владевшего сивинскими землями.

Информационный обзор редакции.