Прямые рейсы в Тбилиси планируют запустить в 2027 году

Прямые рейсы в Тбилиси могут появиться с начала 2027 года. Они запланированы в расписании по пятницам. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Минтранс, окончательное решение о старте летной программы пока не принято.

Летную программу с Грузией приостановили в 2019 году. В 2026 году из Перми вновь запустили авиасообщение с Батуми.

Информационный обзор редакции.