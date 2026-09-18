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Прямые рейсы в Тбилиси планируют запустить в 2027 году

Из Перми планируют вновь запустить прямые рейсы в Тбилиси. Их намерена осуществлять авиакомпания Red Wings: они уже появились в расписании Большого Савино.

Shutterstock

Прямые рейсы в Тбилиси могут появиться с начала 2027 года. Они запланированы в расписании по пятницам. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Минтранс, окончательное решение о старте летной программы пока не принято.

Летную программу с Грузией приостановили в 2019 году. В 2026 году из Перми вновь запустили авиасообщение с Батуми.

Информационный обзор редакции.

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