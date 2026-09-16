Меню в кафе и навигацию у стоек регистрации в аэропорту перевели на китайский язык

В воздушной гавани продублировали навигацию во всех ключевых зонах терминала: в атриуме, у стоек регистрации, в залах прилета и вылета. Арендаторы аэропорта, кафе и рестораны, перевели на китайский язык меню.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что теперь гостям из Китайской Народной Республики будет проще ориентироваться в аэропорту — без языкового барьера и лишних вопросов.

Информационный обзор редакции.