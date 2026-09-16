Меню в кафе и навигацию у стоек регистрации в аэропорту перевели на китайский язык

В пермском аэропорту Большое Савино обновили навигацию. Теперь она представлена и на китайском языке.
В воздушной гавани продублировали навигацию во всех ключевых зонах терминала: в атриуме, у стоек регистрации, в залах прилета и вылета. Арендаторы аэропорта, кафе и рестораны, перевели на китайский язык меню.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что теперь гостям из Китайской Народной Республики будет проще ориентироваться в аэропорту — без языкового барьера и лишних вопросов.
Информационный обзор редакции.
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