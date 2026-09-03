«Губаха» представляет Пермский край на национальной премии «Горы России»: голосование началось

Всесезонный курорт «Губаха» в пятый раз стал номинантом национальной премии «Горы России». 1 сентября началось голосование, по результатам которого определят лучшие горнолыжные курорты России.
«Губаха» представлена в четырех номинациях:
- Лучший в России горнолыжный курорт
- Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха
- Лучший горнолыжный курорт в ПФО
- Лучший в России отель горнолыжного курорта ПФО
В этом году туристические объекты представлены в 22 номинациях. В списке самые разные локации, в их числе: Красная Поляна, Роза Хутор, Домбай, Шерегеш, Воробьевы Горы. Онлайн-голосование должно продлиться до 25 октября.
Информационный обзор редакции.
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