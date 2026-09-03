Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

«Губаха» представляет Пермский край на национальной премии «Горы России»: голосование началось

Всесезонный курорт «Губаха» в пятый раз стал номинантом национальной премии «Горы России». 1 сентября началось голосование, по результатам которого определят лучшие горнолыжные курорты России.

Всесезонный курорт «Губаха»/ВКонтакте

«Губаха» представлена в четырех номинациях:

  • Лучший в России горнолыжный курорт
  • Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха
  • Лучший горнолыжный курорт в ПФО
  • Лучший в России отель горнолыжного курорта ПФО

В этом году туристические объекты представлены в 22 номинациях. В списке самые разные локации, в их числе: Красная Поляна, Роза Хутор, Домбай, Шерегеш, Воробьевы Горы. Онлайн-голосование должно продлиться до 25 октября.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: