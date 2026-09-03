«Губаха» представляет Пермский край на национальной премии «Горы России»: голосование началось

«Губаха» представлена в четырех номинациях:

Лучший в России горнолыжный курорт

Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха

Лучший горнолыжный курорт в ПФО

Лучший в России отель горнолыжного курорта ПФО

В этом году туристические объекты представлены в 22 номинациях. В списке самые разные локации, в их числе: Красная Поляна, Роза Хутор, Домбай, Шерегеш, Воробьевы Горы. Онлайн-голосование должно продлиться до 25 октября.

Информационный обзор редакции.