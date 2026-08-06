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В экспедиции на самолетах-амфибиях к северу России участвует пермский пилот

Пермь снова вошла в маршрут авиаэкспедиции «Вызов Арктики». Ее участники путешествуют на самолетах-амфибиях через 25 городов к северным регионам страны. В этом году экспедицию посвятили 95-летию полярной авиации России и приурочили к Году единства народов России.

Организаторы экспедиции «Вызов Арктики»
Организаторы экспедиции «Вызов Арктики»

Один из участников экспедиции — пермяк Иван Буянов, посетивший родной город за штурвалом самолета-амфибии Borey. Организаторы «Вызова Арктики» говорят, что Пермь стала одной из ключевых точек их маршрута, так как регион тесно связан с историей полярной авиации. В 1930-х годах через Верхнекамье формировались воздушные маршруты к северным районам страны, а Пермь вошла в систему авиасообщения, связывавшую Урал с Республикой Коми, Западной Сибирью и Арктикой.

После Перми маршрут «Вызова Арктики» пройдет через плато Маньпупунер и Троицко-Печорск, Нарьян-Мар, Воркуту, Салехард, Белоярский, Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатеринбург и Самару. По ходу экспедиции путь могут корректировать из-за погодных условий, ограничений воздушного пространства или особенностей заправки.

В этом году экспедиция сместила фокус: теперь «Вызов Арктики» посвящен не только самолетам, но и людям. Команда начала сбор материалов о людях Севера и возможностях малой авиации, которые в дальнейшем могут стать частью книги об авиапутешествиях по России.

Информационный обзор редакции.

 

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