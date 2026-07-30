В Пермском крае снимают новый выпуск тревел-шоу для телеканала «МУЗ-ТВ»

Съемки нового выпуска тревел-шоу «Приехали!» для телеканала «МУЗ-ТВ» начались в Пермском крае. Команда проекта вместе с телеведущей Витой Чиковани путешествует по разным городам и странам, показывая красивые места, необычные маршруты и пробуя местную кухню.
В выпуске, посвященном Пермскому краю, собираются показать заповедник «Вишерский», в частности гору Полюд, скалу Ветлан и северный зимний сад с тропическими растениями, а также Каменный город, музей «Хохловка» и Молебку. В Перми съемочная команда посетит производство роботов Promobot и ресторан «Чöскыт Керку», а также памятники посикунику и «Пермяк — соленые уши».
Информационный обзор редакции. 16+
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