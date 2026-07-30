Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

В Пермском крае снимают новый выпуск тревел-шоу для телеканала «МУЗ-ТВ»

Съемки нового выпуска тревел-шоу «Приехали!» для телеканала «МУЗ-ТВ» начались в Пермском крае. Команда проекта вместе с телеведущей Витой Чиковани путешествует по разным городам и странам, показывая красивые места, необычные маршруты и пробуя местную кухню.

Visit Perm/Telegram
Visit Perm/Telegram
Visit Perm/Telegram

В выпуске, посвященном Пермскому краю, собираются показать заповедник «Вишерский», в частности гору Полюд, скалу Ветлан и северный зимний сад с тропическими растениями, а также Каменный город, музей «Хохловка» и Молебку. В Перми съемочная команда посетит производство роботов Promobot и ресторан «Чöскыт Керку», а также памятники посикунику и «Пермяк — соленые уши».

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: