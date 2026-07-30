В Пермском крае снимают новый выпуск тревел-шоу для телеканала «МУЗ-ТВ»

В выпуске, посвященном Пермскому краю, собираются показать заповедник «Вишерский», в частности гору Полюд, скалу Ветлан и северный зимний сад с тропическими растениями, а также Каменный город, музей «Хохловка» и Молебку. В Перми съемочная команда посетит производство роботов Promobot и ресторан «Чöскыт Керку», а также памятники посикунику и «Пермяк — соленые уши».

Информационный обзор редакции. 16+