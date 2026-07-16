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Пермский край посетил путешественник Илья Шульц, проезжающий через страну на складном велосипеде

Музыкант и волонтер Илья Шульц, ведущий сбор средств для подопечных детского хосписа «Дом с маяком», сейчас колесит по России на складном велосипеде. Стартанув из Москвы, он планирует доехать до Дальнего Востока. Одной из точек остановки стал Пермский край, сообщает краевое министерство по туризму со ссылкой на программу «Вести».

Илья Шульц / Telegram
Илья Шульц / Telegram

В интервью нашим коллегам Илья рассказал, что Пермь показалась активно развивающимся городом. После столицы он заехал в Кунгур, Кишертский округ, где ему провели процедуры в санатории «Красный Яр», и в Суксун.

«Когда начинаешь путешествовать по России, выясняется, что классных мест, где можно не только побыть, но и оздоровиться, и отдохнуть на самом деле очень много. И Пермский край — одно из таких. Многие думают, что санаторий это что-то пенсионное, но молодые люди также испытывают потребность побыть в уединении с природой, в тишине, а если при этом их еще и лечат, это просто отлично», — отметил путешественник и подчеркнул, если бы не его цель, он остался бы санаторных стенах на месяц. 

Недавно мы делились успехами пермских блогеров: десять гуру социальных сетей попали в федеральную команду «Министерства контента».

Информационный обзор редакции. 

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