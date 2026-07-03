Начались экскурсии по новому маршруту промышленного туризма

В Минтуризма рассказали, что новый маршрут охватывает три века местной промышленности от основания города до его современной действительности. Он начинается от памятника основателю Перми Василию Татищеву на Разгуляе, идет через долину реки Егошиха, где работал медеплавильный завод, визит-центр «Дом предприятий» и выставку-форум, посвященную вкладу Пермского края в защиту страны в годы войны.

По словам министра туризма Сергея Хорошутина, маршрут предваряет знакомство с пермскими предприятиями, «подогревая» интерес к их дальнейшему посещению и служа базой знаний о развитии индустрии в Пермском крае.

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