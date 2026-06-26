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На горе Кваркуш появится гранитная стела

На горе Кваркуш собираются установить каменную стелу. Ее должны разместить у входной группы охраняемого ландшафта.

Эскиз стелы
Госзакупки

Эскиз стелы

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что стела должны быть сделана выполнена из гранита. В высоту вся конструкция с постаментом будет достигать 4,5 м. На каменной глыбе появится золотая надпись «Кваркуш», табличка «Охраняемый ландшафт» и силуэт птицы.

Стелу на горе Кваркуш должны разместить к середине декабря 2026 года. На ее изготовление и установку выделили 2,2 млн рублей.

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