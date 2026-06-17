Названы пермские номинанты премии Russian Traveler Awards 2026: в списке новая галерея, Чердынь и не только

Объявлены номинанты национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2026. В этом году она охватывает 21 номинацию: от mice-мероприятий и экскурсионного турмаршрута до праздника и национального блюда.
Пермский край представлен в 11 номинациях:
- Агротуризм: «ДоброFish»
- Культурно-досуговое/общественное пространство: Пермский центр экологической культуры
- Культурно-исторический объект/музей: Пермская художественная галерея
- Малые города: Чердынь
- Народный промысел: Обвинская роспись
- Национальное блюдо/продукт: Посикунчики
- Промышленный туризм: «Кунгурская керамика»
- Фестиваль/праздник: «Небесная ярмарка»
- Экологический маршрут: Егошихинская долина
- Экскурсионный туристический маршрут: «Музейная бухта» в Хохловке
- Природный объект: Камень Ветлан
Имена победителей определят по итогам народного голосования и оценок профессионального жюри. Голосование продлится до 30 октября, а итоги будут подведут в ноябре.
Информационный обзор редакции.
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