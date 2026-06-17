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Названы пермские номинанты премии Russian Traveler Awards 2026: в списке новая галерея, Чердынь и не только

Объявлены номинанты национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2026. В этом году она охватывает 21 номинацию: от mice-мероприятий и экскурсионного турмаршрута до праздника и национального блюда.

Никита Чунтомов

Пермский край представлен в 11 номинациях:

  • Агротуризм: «ДоброFish»
  • Культурно-досуговое/общественное пространство: Пермский центр экологической культуры
  • Культурно-исторический объект/музей: Пермская художественная галерея
  • Малые города: Чердынь
  • Народный промысел: Обвинская роспись
  • Национальное блюдо/продукт: Посикунчики
  • Промышленный туризм: «Кунгурская керамика»
  • Фестиваль/праздник: «Небесная ярмарка»
  • Экологический маршрут: Егошихинская долина
  • Экскурсионный туристический маршрут: «Музейная бухта» в Хохловке
  • Природный объект: Камень Ветлан

Имена победителей определят по итогам народного голосования и оценок профессионального жюри. Голосование продлится до 30 октября, а итоги будут подведут в ноябре.

Информационный обзор редакции.

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