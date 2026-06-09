Появился специальный туристический маршрут «По следам Дягилева»

В преддверии Дягилевского фестиваля, который стартует 11 июня, в Перми представили специальный туристический маршрут «По следам Сергея Дягилева». Его создала команда проекта «Пермь Здесь» вместе с администрацией города.
Новый туристический маршрут позволит глубже погрузиться в мир великого импресарио через город, в котором прошли детство и юность Сергея Дягилева, сформировался его художественный вкус и зародилась страсть к искусству.
В числе локаций на маршруте не только Дом Дягилева на Сибирской улице и места, которые он посещал, но также площадки Дягилевского фестиваля и тематические заведения пермского общепита. Прогулку будет сопровождать аккомпанемент классической музыки из «Дягилевских сезонов», которую можно включить в наушниках в специальном приложении «Пермь Здесь».
Ранее мы рассказывали о том, что накануне Дня Победы появился театрализованный маршрут, посвященный эвакгоспиталям Перми.
Информационный обзор редакции. 18+
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