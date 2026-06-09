Появился специальный туристический маршрут «По следам Дягилева»

Новый туристический маршрут позволит глубже погрузиться в мир великого импресарио через город, в котором прошли детство и юность Сергея Дягилева, сформировался его художественный вкус и зародилась страсть к искусству.

В числе локаций на маршруте не только Дом Дягилева на Сибирской улице и места, которые он посещал, но также площадки Дягилевского фестиваля и тематические заведения пермского общепита. Прогулку будет сопровождать аккомпанемент классической музыки из «Дягилевских сезонов», которую можно включить в наушниках в специальном приложении «Пермь Здесь».

Ранее мы рассказывали о том, что накануне Дня Победы появился театрализованный маршрут, посвященный эвакгоспиталям Перми.

Информационный обзор редакции. 18+