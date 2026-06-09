Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • Дягилевский фестиваль
  • News
Путешествия

Поделиться:

Появился специальный туристический маршрут «По следам Дягилева»

В преддверии Дягилевского фестиваля, который стартует 11 июня, в Перми представили специальный туристический маршрут «По следам Сергея Дягилева». Его создала команда проекта «Пермь Здесь» вместе с администрацией города.

Проект «Пермь Здесь»

Новый туристический маршрут позволит глубже погрузиться в мир великого импресарио через город, в котором прошли детство и юность Сергея Дягилева, сформировался его художественный вкус и зародилась страсть к искусству.

В числе локаций на маршруте не только Дом Дягилева на Сибирской улице и места, которые он посещал, но также площадки Дягилевского фестиваля и тематические заведения пермского общепита. Прогулку будет сопровождать аккомпанемент классической музыки из «Дягилевских сезонов», которую можно включить в наушниках в специальном приложении «Пермь Здесь».

Ранее мы рассказывали о том, что накануне Дня Победы появился театрализованный маршрут, посвященный эвакгоспиталям Перми.

Информационный обзор редакции. 18+

Теги:
Дягилевский фестиваль

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: