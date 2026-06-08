Стенд, посвященный всем граням туризма в Пермском крае, появится на ВДНХ

Концепция пермского стенда будет посвящена теме «Многогранный край»: она представит регион как целостную туристическую экосистему с богатым выбором направлений. Стенд будет разделен на три тематических блока, каждый из которых будет посвящен одному из направлений туризма.

Культурно-познавательный блок будет отсылать к атмосфере номера гостиницы «Центральная» времен эвакуации в Пермь театра им. Кирова. Основные элементы — вращающаяся афишная тумба с огромной шкатулкой-балериной, интерактивное гримерное зеркало, показывающее закулисную жизнь артистов, маски на стене, с помощью которых можно «подсмотреть» репетиционный процесс в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского. В этом блоке представят мероприятия Дягилевского фестиваля, который будет проходить в Перми с 11 по 20 июня.

Инженерное наследие региона будет представлено в промышленном блоке: тут можно будет поговорить с роботом Promobot V.4 и посмотреть на счетно-сортировальную машину от Пермской фабрики Гознака. Акцент в этой части будет сделан еще и на то, что каждый россиянин имеет «сувенир из Перми» — российский паспорт. В формате «заводской раздевалки» будет работать сувенирная лавка, в которой разместят керамику «Пермь на заводе» от Ольги Захаровой, одежду спортивного бренда от NashLosь, мягкие игрушки «Пермский плюшевый».

Природное богатство региона покажут в блоке активного и экологического туризма. В пикниковой зоне появится микроавтобус УАЗ-452, откуда можно будет увидеть знаменитые пермские достопримечательности: Полюд, Ветлан, Каменный город, Усьвинские столбы и других.

Информационный обзор редакции.