Из-за массового сбоя отменены два пермских рейса авиакомпании «Аэрофлот»

Из-за масштабного сбоя в ИТ-инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот» отменены два рейса рейса Москва — Пермь и Пермь — Москва. Информация о случившемся появилась 28 июля в официальном телеграм-канале пресс-службы перевозчика.
28 июля по всей стране отменены более 40 рейсов «Аэрофлота» по России, а также в Астану и Минск. Пассажиров попросили покинуть аэропорт Шереметьево, чтобы избежать скопления людей, и следить за статусами рейсов в онлайн-табло. В пресс-службе пообещали, что за отмененные рейсы можно будет вернуть деньги или обменять билеты.
По данным издания «Ведомости», причиной сбоя в системе «Аэрофлота» стала хакерская атака, о причастности к которой заявила одна из группировок. Прокуратура возбудила уголовное дело по по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)