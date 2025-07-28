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Из-за массового сбоя отменены два пермских рейса авиакомпании «Аэрофлот»

Из-за масштабного сбоя в ИТ-инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот» отменены два рейса рейса Москва — Пермь и Пермь — Москва. Информация о случившемся появилась 28 июля в официальном телеграм-канале пресс-службы перевозчика.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)/Telegram

28 июля по всей стране отменены более 40 рейсов «Аэрофлота» по России, а также в Астану и Минск. Пассажиров попросили покинуть аэропорт Шереметьево, чтобы избежать скопления людей, и следить за статусами рейсов в онлайн-табло. В пресс-службе пообещали, что за отмененные рейсы можно будет вернуть деньги или обменять билеты.

По данным издания «Ведомости», причиной сбоя в системе «Аэрофлота» стала хакерская атака, о причастности к которой заявила одна из группировок. Прокуратура возбудила уголовное дело по по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Информационный обзор редакции.

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