Прямые рейсы в открытый недавно Геленджик не планируют

Стали открываться авиасообщения между южным городом и Екатеринбургом и Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом. Запускать прямые рейсы из Перми в Геленджик в ближайшее время авиаперевозчики не планируют, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Большого Савино.

Напомним, до 2021 года из Перми в Геленджик летали три авиакомпании: «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот». В расписании Большого Савино есть рейсы на другой популярный южный курорт — Сочи, которые осуществляют несколько авиаперевозчиков, они есть каждый день,

Информационный обзор редакции.