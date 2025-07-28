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Прямые рейсы в открытый недавно Геленджик не планируют

На прошлой неделе аэропорт Геленджика возобновил авиасообщение, которое было закрыто в 2022 году для обеспечения территориальной безопасности. Но прямое сообщение между городом-курортом и Пермью пока не планируют восстанавливать.

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Стали открываться авиасообщения между южным городом и Екатеринбургом и Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом. Запускать прямые рейсы из Перми в Геленджик в ближайшее время авиаперевозчики не планируют, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Большого Савино.

Напомним, до 2021 года из Перми в Геленджик летали три авиакомпании: «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот». В расписании Большого Савино есть рейсы на другой популярный южный курорт — Сочи, которые осуществляют несколько авиаперевозчиков, они есть каждый день,

Информационный обзор редакции.

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