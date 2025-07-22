В Пермский край прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики»: они путешествуют на самолетах-амфибиях

Пермь станет отправной точкой маршрута: тут экипажи, стартовавшие из разных мест, объединились для дальнейшего совместного перелета. В команде экипажа четыре пилота, среди них Наталья Дмитриева, основатель Borey Aircraft и первая в РФ девушка-гидропилот. В экспедиции участвует также очаровательный штурман — кокер-спаниель Флаперон.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье возросла популярность этнографического туризма.

Информационный обзор редакции.