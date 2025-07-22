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Путешествия

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В Пермский край прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики»: они путешествуют на самолетах-амфибиях

В Пермь прибыли участники авиаэкспедиции «Вызов Арктики». Они намерены пролететь над 25 российским городами до Полярного круга на самолетах-амфибиях Borey. Такие способны садиться и на землю, и на воду.

Компания Borey
KD aero/Telegram
Наталия Дмитриева/Telegram

Пермь станет отправной точкой маршрута: тут экипажи, стартовавшие из разных мест, объединились для дальнейшего совместного перелета. В команде экипажа четыре пилота, среди них Наталья Дмитриева, основатель Borey Aircraft и первая в РФ девушка-гидропилот. В экспедиции участвует также очаровательный штурман — кокер-спаниель Флаперон.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье возросла популярность этнографического туризма. 

Информационный обзор редакции.

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