На гору Крестовая вернули крест

На горе Крестовая в Губахе установили огромный крест. Его высота — 6 метров, а вес — полтонны, конструкция сделана из металла.
Предыдущий крест на горе был деревянным. Он отслужил свой срок и зимой 2025 года был демонтирован.
В пресс-службе министерства туризма Пермского края напомнили историю появления креста на гребне горы: впервые его установили в XVIII веке в честь первого выплавленного в Губахе чугуна. После революции крест сбросили. Новый установили только в 2011 году.
Информационный обзор редакции.
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