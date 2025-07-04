На гору Крестовая вернули крест

Предыдущий крест на горе был деревянным. Он отслужил свой срок и зимой 2025 года был демонтирован.

В пресс-службе министерства туризма Пермского края напомнили историю появления креста на гребне горы: впервые его установили в XVIII веке в честь первого выплавленного в Губахе чугуна. После революции крест сбросили. Новый установили только в 2011 году.

Информационный обзор редакции.