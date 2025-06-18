Крупяная шанежка, набережная Камы, «Андроновские горки»: известны номинанты премии Russian Traveler от Пермского края

Пермский край на Russian Traveler 2025 представляют:

Фестиваль уличных театров «Флюгер» (6+)

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское»

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Набережная на берегу Камы

Гора Помяненный камень в Красновишерском округе

Экотропа «Андроновские горы» в Перми

Экскурсионный маршрут «Древняя Парма и коми-пермяки»

Отель Elements Perm Hotel 4*

Коми-пермяцкая набойка

Крупяная шанежка

Всего на премии представлено 17 номинаций от культурно-исторического объекта до национального промысла, в каждой из которой — от 5 до 10 участников со всей России.

Информационный обзор редакции.