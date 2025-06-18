Крупяная шанежка, набережная Камы, «Андроновские горки»: известны номинанты премии Russian Traveler от Пермского края

Десять достопримечательностей и объектов туристической инфраструктуры Пермского края стали номинантами Всероссийской премии журнала Russian Traveler. Ее итоги объявят в ноябре, а пока, до 31 октября, продлится голосование.
Пермский край на Russian Traveler 2025 представляют:
- Фестиваль уличных театров «Флюгер» (6+)
- Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское»
- Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)
- Набережная на берегу Камы
- Гора Помяненный камень в Красновишерском округе
- Экотропа «Андроновские горы» в Перми
- Экскурсионный маршрут «Древняя Парма и коми-пермяки»
- Отель Elements Perm Hotel 4*
- Коми-пермяцкая набойка
- Крупяная шанежка
Всего на премии представлено 17 номинаций от культурно-исторического объекта до национального промысла, в каждой из которой — от 5 до 10 участников со всей России.
Информационный обзор редакции.
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