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Известно, в какие города собираются ехать пермяки в длинные июньские выходные

Стало известно, где пермяки чаще всего бронировали отели на длинные июньские выходные в этом году. В целом количество заказов по стране в праздничные даты выросло на 101%.

Freepik

Самым популярным городом на июньские выходные стал Санкт-Петербург — 13% от всех заказов. По 6% приходится на Москву и Казань. По данным аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС), в 2025 году столица Татарстана обогнала Москву по абсолютному количеству бронирований, сместив ее со второго места на третье. Также в числе популярных городов для путешествий — Нижний Новгород (4%), Тула (3%), Ярославль, Самара, Псков, Калининград (по 2%), Петрозаводск.

В среднем по России чек за раннее бронирование туристического жилья на июньские праздники приближается к 7 тыс. рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания — 2 дня.

Кстати! Недавно мы рассказывали о том, какие гастрономические сувениры можно привести в подарок из Перми.

Информационный обзор редакции.

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