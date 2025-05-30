Известно, в какие города собираются ехать пермяки в длинные июньские выходные

Самым популярным городом на июньские выходные стал Санкт-Петербург — 13% от всех заказов. По 6% приходится на Москву и Казань. По данным аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС), в 2025 году столица Татарстана обогнала Москву по абсолютному количеству бронирований, сместив ее со второго места на третье. Также в числе популярных городов для путешествий — Нижний Новгород (4%), Тула (3%), Ярославль, Самара, Псков, Калининград (по 2%), Петрозаводск.

В среднем по России чек за раннее бронирование туристического жилья на июньские праздники приближается к 7 тыс. рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания — 2 дня.

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Информационный обзор редакции.