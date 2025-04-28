Пермь отличилась в пяти номинациях премии «Туристические города», в том числе за гастротуризм

Пермь заняла первые места в номинациях «Город MICE-туризма (делового туризма)», «Город гастрономического туризма», «Город молодежного туризма», «Город креативного туризма» и второе место — «Город туристической сувенирной продукции».

«Это признание — результат системной работы по развитию туристической сферы, гостеприимства профессионалов индустрии и самих горожан», — поделился в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Кстати, в 2024 году Пермь также участвовала в премии «Туристические города» и взяла первые места в номинациях «Город делового туризма» и «Город гастрономического туризма».

Информационный обзор редакции.