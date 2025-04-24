Аэропорт Большое Савино попал в топ-20 самых комфортных по версии Forbes

Показатели работы аэропортов анализировали по 15 параметрам, их объединили в группы: маршрутная сеть, сервис, ожидание багажа, транспортная доступность. Оценивались, к примеру, разнообразие направлений, количество лент выдачи багажа и мнения пользователей в «Яндекс Картах» и 2ГИС.

Первые места — у столичных Шереметьево и Домодедово, а также у аэропорта в Новом Уренгое. Большое Савино в рейтинге занимает 15-е место. В 2024 году его пассажиропоток составил 2 млн человек. Самую высокую оценку пермский аэропорт получил за сервис в аэропорту — 24,5, а самую низкую — 1,7 — за маршрутную сеть. Итоговый балл составил 35,3.

Информационный обзор редакции.