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В эти выходные стартует новый сезон пешеходных экскурсий

В Перми 12 апреля стартует новый сезон пешеходных экскурсий проекта «Маршруты Перми» (6+). В этом году он пройдет в третий раз.

«Маршруты Перми»

Сезон начнется с трех «хитов»: обзорной экскурсии, а также прогулкам по старой Перми и архитектурным достопримечательностям города, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. 12 апреля также пройдет специальная прогулка «Город авиаторов», которая познакомит с историей авиационного завода, с выдающимися людьми, работавшими на нем, оценить их вклад в развитие города Пермь и страны.

«За два года с нами изучили ближние и отдаленные районы Перми более 6 000 человек. В этом году мы готовы представить как наши экскурсионные золотые хиты, так и новые маршруты», — говорит куратор проекта, кандидат филологических наук, аккредитованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю Евгения Орлатых.

Информационный обзор редакции. 

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