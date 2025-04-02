В министерстве природы обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры

Лицензия на недропользование сейчас принадлежит оператору ООО «Сталагмит-Экскурс». Но из-за множества реорганизаций она оказалась бессрочной. По словам Дмитрия Белановича, владелец лицензии без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны. «Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию в связи с нарушениями лицензионных требований», — заявил министр природных ресурсов.

Вместе с тем в министерстве природы РФ пояснили: если лицензия получена законно, а ее владелец не допускает серьезных нарушений, то отозвать ее нельзя. В Совете Федерации пообещали проанализировать законность получения лицензии.