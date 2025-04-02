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В министерстве природы обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры

Кунгурскую пещеру намерены вернуть в государственную собственность. Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович на Совете Федерации рассказал, что уникальный природный объект находится в частной собственности, и это вызывает опасения.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Лицензия на недропользование сейчас принадлежит оператору ООО «Сталагмит-Экскурс». Но из-за множества реорганизаций она оказалась бессрочной. По словам Дмитрия Белановича, владелец лицензии без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны. «Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию в связи с нарушениями лицензионных требований», — заявил министр природных ресурсов.

Вместе с тем в министерстве природы РФ пояснили: если лицензия получена законно, а ее владелец не допускает серьезных нарушений, то отозвать ее нельзя. В Совете Федерации пообещали проанализировать законность получения лицензии.

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