Пермский край стал частью «Императорского маршрута», посвященного семье Романовых

Каталог помогает подробно познакомиться с местами, связанными с императорской семьей. «Императорский маршрут» включает посещение мест памяти представителей Романовых, места их пребывания и официальных визитов — дворцы, резиденции, усадьбы.

В Перми создана первая экспозиция в Каретном проезде бывшей гостиницы «Королевские номера». Там последние дни своей жизни провел великий князь Михаил Александрович. Также в помещении музея СИЗО № 1 появилась экспозиция «Благотворительность в пенитенциарной системе России. 1819-1939». Центр памяти Михаила Романова в Ныробе тоже стал частью проекта. Он посвящен истории заточения и почитания дяди первого царя из рода Романовых.

Пермь может стать частью межрегионального железнодорожного туристического продукта «Пермь —Екатеринбург — Алапаевск — Тобольск — Тюмень». Он включает святые места, которые посещала Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Информационный обзор редакции. 12+