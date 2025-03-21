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Пермский край стал частью «Императорского маршрута», посвященного семье Романовых

Пермский край стал частью проекта «Императорский маршрут», который объединяет места, связанные с домом Романовых. В 2025 году над ним начали работать 31 регион-участник, рассказали в пресс-службе краевого министерства туризма.

Дмитрий Махонин/Telegram

Каталог помогает подробно познакомиться с местами, связанными с императорской семьей. «Императорский маршрут» включает посещение мест памяти представителей Романовых, места их пребывания и официальных визитов — дворцы, резиденции, усадьбы.

В Перми создана первая экспозиция в Каретном проезде бывшей гостиницы «Королевские номера». Там последние дни своей жизни провел великий князь Михаил Александрович. Также в помещении музея СИЗО № 1 появилась экспозиция «Благотворительность в пенитенциарной системе России. 1819-1939». Центр памяти Михаила Романова в Ныробе тоже стал частью проекта. Он посвящен истории заточения и почитания дяди первого царя из рода Романовых.

Пермь может стать частью межрегионального железнодорожного туристического продукта «Пермь —Екатеринбург — Алапаевск — Тобольск — Тюмень». Он включает святые места, которые посещала Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Информационный обзор редакции. 12+

 

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