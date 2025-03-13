Из Перми могут запустить рейс в Дубай

В 2025 году аэропорт Большое Савино сохранил девять международных маршрутов, включая Анталию, Баку и Гоа. А с апреля запустят прямой рейс в Ярославль, его будут субсидировать оба региона.

По данным пресс-службы министерства транспорта Пермского края, в 2024 году Большое Савино обслужил почти 2 млн пассажиров, заняв 21 место среди 51 крупнейшего аэропорта России.