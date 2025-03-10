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Прямые рейсы в Баку останутся до осени

Летную программу из Перми в Баку авиакомпании «ИрАэро» продлили. Она должна была действовать до конца марта 2025 года.

Shutterstock

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края, в расписании аэропорта Большое Савино полеты до столицы Азербайджана запланированы до середины октября 2025 года. Superjet будет курсировать по прямому маршруту Пермь — Баку один раз в неделю. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Полетную программу в Баку запустили в 2023 году. По данным минтранспорта, рейсы пользуются большим спросом — средняя загрузка судна составляет 80-100%.

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